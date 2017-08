Raar of niet: als je vriend zich naast je in bed aftrekt

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: als je vriend zich aftrekt in jouw bijzijn.

Terwijl VIVA-forummer 1981Bloem ziek in bed ligt, heeft haar vriend zin in seks. Aangezien ze zelf niet bepaald in the mood is, zegt hij het ‘zelf wel even af te handelen’. Even denkt ze dat hij een grapje maakt, maar niets blijkt minder waar: hij begint vlak naast haar te rukken in bed.

1981Bloem vindt het ontzettend bizar dat haar vriend dit doet. Ze vraagt om de mening van de andere forummers: is dit raar of niet?

SolidGround : ‘Ik vind het vrij oplossingsgericht bedacht van je vriend.’

Pluisi : 'Laat 'm even lekker naar de badkamer gaan.'

: ‘Laat ‘m even lekker naar de badkamer gaan.’ Saz : ‘Heel raar’ vind ik het niet. Maar eerlijk gezegd zou ik het ook niet prettig vinden – en ik ben absoluut niet preuts of bekrompen op seksgebied, alles is bespreekbaar. Maar ik zou het fijn vinden als man dit even privé afhandelt als ik ziek of niet lekker ben. Om er dan naast te liggen, nee. Sowieso vind ik masturberen best privé. En ook het fijnst privé. Tenzij onderdeel van het seksspel. Maar dan wordt er actief meegedaan door de partner, ofwel fysiek ofwel als stimulans. Daar zit wel een verschil voor mij. Het zou echter geen deal breaker zijn qua relatie. Ik zou het bespreken.’

Aragog : 'Ik vind dat niet echt raar en zeker geen afknapper. Juist fijn dat hij zich blijkbaar zo vertrouwd voelt bij jou dat hij zich gewoon aftrekt waar jij bij bent. Jij had geen zin en hij wel. Moet hij dan in de badkamer gaan zitten als hij dat wil doen?'

jaw : 'Tja, nu voldeed het idee van jou naast hem liggend in bed als inspiratie voor zijn masturbatie. Vraag hem de volgende keer maar of hij zijn inspiratie opzoekt bij een pornoactrice op het internet.'

Bossanova : 'Ik zou als ik jou was niet meer bij je vriend uitzieken.'

Rooss4.0: 'Van mij mag hij gerust met zijn piemel spelen als ik hoofdpijnerig in slaap probeer te vallen, ik ben alleen verbaasd dat dat hem het hem niks kan schelen of dat het stimulerend zou werken.'

Beeld Floor-Anne Gramsma