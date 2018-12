Radio-eindredacteur belaagd op social media na uitspraak over geilheid na het sporten

Je bent bezweet, hebt een rooie kop en ruikt niet bepaald naar bloemetjes. Toch zou je na het sporten meer zin kunnen hebben in seks: ook wel ‘inspanningsgeilheid’ genoemd. In het Vlaamse Radio 1-programma Nieuwe Feiten werd dit onderwerp afgelopen weekend uitgebreid besproken.

Babette Moonen, eindredacteur van Nieuwe Feiten, weet precies wat er met die inspanningsgeilheid bedoeld wordt. Sinds ze twee keer per week spint, heeft ze meer zin in seks – het liefst wil ze direct na het sporten. In het radioprogramma spreekt ze zich hier openlijk over uit.

‘Die hoer van Radio 1’

Sinds haar uitspraken wordt de 29-jarige eindredacteur belaagd met berichten op social media. In twaalf uur tijd heeft Babette ruim tachtig DM’s gekregen van onbekenden, waaronder: ‘Gij zijt toch die hoer van Radio 1, hè? Ik wacht u op aan de fitness en pak u zo hard in al uw gaten dat ge drie weken niet meer kunt spinnen.’ Ze heeft er inmiddels ruim driehonderd Instagram-volgers en net zoveel vriendschapsverzoeken op Facebook bij. ‘Op een piekmoment was er elke minuut en nieuwe man die zich aandiende. Mannen die denken dat wanneer een vrouw aangeeft dat ze op regelmatige basis zin heeft in seks, ze dat eigenlijk bedoelt als een invitatie aan hun adres,’ zo schrijft ze in een opiniestuk in dagblad De Morgen.

Eigen schuld

Al die commotie is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Babette beleefde ‘een weekend uit de hel’, zoals ze het zelf verwoordt. ‘Ik heb gejankt, me dom gevoeld en me doodgeschaamd,’ schrijft ze in een tweet. ‘Waarom moest ik met mijn grote mond ook op de nationale radio zeggen dat ik na het sporten zin heb in seks? In mijn omgeving was een veel gehoorde reactie ‘wat had je nu verwacht?’. Ik kreeg het gevoel dat dit allemaal mijn eigen schuld was, dat ik het over mezelf had uitgeroepen en dat ik maar beter had kunnen zwijgen.’

Ik zei iets over seks en beleefde een weekend uit de hel. Ik heb gejankt, me dom gevoeld en me doodgeschaamd. En toen ben ik gaan schrijven. Want we moeten NIET zwijgen. https://t.co/GFTZ40welS … en https://t.co/W9fIw3AnkI

Bedankt @CharlieMagazine en @demorgen — Babette Moonen (@babettemoonen) December 16, 2018

Voor Babette is het een teken dat je je als vrouw blijkbaar nog steeds niet openlijk kunt uitspreken over seks. ‘Als een man eenzelfde statement had gemaakt, was dit onopgemerkt voorbijgegaan. Terwijl mannen moeten leven met het imago dat ze altijd zin hebben, moeten vrouwen kennelijk vooral niet te duidelijk aangeven dat ze soms – of, wat dondert het, vaak – wél zin hebben. Doe je dat wel, dan moet je het maar voor lief nemen dat mannen schijnen te denken dat je makkelijk bent, iemand die het met iedereen doet, iemand die ze zomaar eventjes totaal ongevraagd kunnen komen opwachten.’

Haar opiniestuk sluit Babette krachtig af met een boodschap aan alle mannen: ‘Vrouwen hebben ook zin in seks. Wanneer en hoeveel, is voor iedereen anders. Maar dat we seksuele wezens zijn, betekent nog niet dat jullie je mogen opdringen.’ Amen.

Even terug naar het begin

Enne, mocht je nog benieuwd zijn naar het onderwerp waar het radio-item eigenlijk over ging: geconcludeerd werd dat sporten – afhankelijk van de persoon – daadwerkelijk kan leiden tot geilheid. Inspanningsfysiologe Joke Puype: ‘Afhankelijk van hoe het lichaam reageert op een inspanning zul je een groter seksueel verlangen ervaren. Voornamelijk krachttraining kan leiden tot een geringe toename van het geslachtshormoon testosteron. Zowel bij mannen als bij vrouwen is dat dé factor die bepalend is voor de zin in seks,’ vertelt ze in Nieuwe Feiten. Daarnaast zorgt bewegen voor een betere doorbloeding, ook naar de geslachtsdelen. ‘Dat leidt naar een grotere sensitiviteit van je clitoris. Zeker bij sporten als fietsen, waarbij er in die zone meer wrijving is.’

