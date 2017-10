Rapper Sjors krijgt eigen datingprogramma

Vrijgezelle dames en vrijgezelle vriendinnen, opgepast! Eén van ’s lands bekendste ‘rappers’ krijgt een eigen datingprogramma. Rapper Sjors -bekend van ehh, ja van wat eigenlijk? – maakt van zijn Tinder een tv-programma.

Dateleed met rapper Sjors

De ideale vrouw voor Rapper Sjors is tussen de twintig en dertig jaar. Verder mag ze blond of bruin zijn, exotisch of licht getint zijn en een stoer en goed karakter hebben. Het programma is te zien op YouTube-kanaal Skets. De gelukkige dames die worden geselecteerd, gaan zondag 15 oktober in Nijmegen op pad met de veelbesproken rapper. Hij heeft er zin in: “Yeah, let’s go”.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Skets op YouTube