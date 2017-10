Iemands rebound zijn of zelf een rebound hebben, heeft een nare bijsmaak. Eigenlijk duidt de term ‘rebound’ aan dat de relatie bij voorbaat al gedoemd is te mislukken. Om die reden wordt een rebound-relatie vaak als iets negatiefs beschouwd. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn.

Betekenis rebound

Officieel staat een rebound voor ‘een relatie die geïnitieerd wordt vlak na een romantische break-up en vóórdat de gevoelens van de voormalige relatie verwerkt zijn.’ Maar zou je dan automatisch een mogelijke connectie met iemand uit de weg moeten gaan, alleen omdat diegene nét uit een relatie komt en nog niet heeft gedate met anderen?

Het nut van een rebound

Het antwoord is nee. Tijd tussen verschillende relaties is niet per se nodig voor een psychologisch welzijn. Ieder mens heeft verbinding nodig en doorgaan met je leven kan je helpen bij datgeen wat je achterlaat. Niet alleen help je als rebound iemand anders ergens over heen te komen, je wordt ook verliefd op elkaar tijdens dit proces. Alhoewel, dat laatste is natuurlijk niet altijd het geval. Wanneer weet je nou of je in een rebound-relatie zit of niet? Zie hieronder 8 kenmerken:

1) Een rebound-relatie kent slechts twee tempo’s: heel snel of heel langzaam;

2) Jullie gesprekken zijn oppervlakkig;

3) Seks dient als afleiding;

4) Je bent een totaal ander type dan zijn/haar vorige partners;

5) Een van de twee, of allebei, wil zich niet binden;

6) De relatie is zowel heet als koud: de enige keer willen jullie bij elkaar zijn, de andere keer is er een enorme afstand;

7) ‘De ex’ is vaak onderwerp van gesprek;

8) Je rebound heeft nog contact met zijn/haar ex.

Wil jij je rebound gewoon het liefst dumpen? Er blijkt een goede manier om iemand te dumpen, te bestaan. Lees er hier alles over.

Geen partner en ook geen rebound? Maak dan je datingprofiel winterklaar met deze tips.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.