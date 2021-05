In een nieuwe relatie is het moeilijk om van je roze wolk af te komen, maar hierdoor missen mensen vaak de signalen dat je relatie misschien niet zo perfect is als het lijkt. Misschien is je relatie zelfs super ongezond. Maar hoe herken je deze red flags in een relatie?

Conflicten

Ruzie maken lijkt misschien een teken van een slechte relatie, maar deze ruzies zijn juist belangrijk. Vooral wat je erna doet, namelijk hoe goed jullie zijn in het oplossen van deze ruzies. Als jullie de issues goed kunnen bespreken is er niks aan de hand, maar als de ander niet naar je wil luisteren of altijd gelijk wil hebben is dit een grote red flag.

Familie

Je nieuwe partner voorstellen aan je familie is altijd lastig. Vinden ze elkaar wel leuk? Wordt het niet ongemakkelijk? Het is dan ook logisch als je partner een keertje deze familiefeestjes wil overslaan. Maar merk je dat hij of zij nooit naar jouw familie wil en ook niet wil dat jij gaat? Dan moet je oppassen. Vooral als ze jou een schuldgevoel willen aanpraten als jij dan tóch liever wel wil gaan zonder ze. #RedFlag

Collega’s

Tuurlijk kun je het niet met iedereen vinden en als jouw partner het dan ook niet met een van je collega’s kan vinden is dat helemaal geen probleem. Kan je partner het daarentegen met niemand vinden of ontstaan hierdoor zelfs problemen met jouw vriendschappen met je collega’s moet je goed opletten. Dit is niet meteen een van de red flags in een relatie, maar het kan wel invloed hebben op jullie toekomst.

Jaloezie

Liever hebben we het niet, maar we zijn allemaal wel eens jaloers. Alleen kunnen sommige mensen hier enorm in doorslaan. Merk je dat jouw partner extreem jaloers is? Willen ze bepalen wat jij aandoet en met wie je omgaat? Dan moet je aan de bel trekken. Volgens Relatie-expert Susan Trombetti kun je zelfs beter de relatie meteen beëindigen. ‘Je hebt geen andere keus’, vindt ze. ‘Het is niet gezond. Deze persoon heeft problemen en moet die eerst oplossen voordat ze een relatie aangaan.’

