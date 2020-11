Misschien word je inmiddels stapelgek van de vraag, ‘Waar blijft jouw vriend/vriendin?,’ tijdens de feestdagen. Maar geloof ons, de allerleukste meisjes zijn single tijdens de feestdagen! En dit is waarom.

Vanaf nu hoef je niet meer te treuren om je single bestaan.

Je hebt een fantastisch karakter en uiterlijk

Qua uiterlijk ben je bloedmooi en aantrekkelijk. Mannen of vrouwen durven daardoor vaak niet op jou af te stappen. Ze zijn bijna té bang voor jouw mooie koppie! Maar aan aandacht heb jij geen gebrek. Waar je ook loopt, iedereen werpt een blik naar je. Maar jij bent daar niet snel van onder de indruk.

Bovendien weet je als single lady als geen ander wat je wilt. Jij gaat niet zomaar met de eerste de beste aan de haal. Je bent zelfstandig en onafhankelijk en hebt he- le- maal geen partner nodig. Gooi al deze eigenschappen op één hoop en er is maar één conclusie: je bent een droomvrouw. Voor jezelf, maar ook zeker voor je toekomstige lover.

Je gaat alleen voor écht liefde

Laten we eerlijk wezen, je bent niet de makkelijkste. Maar uiteindelijk eindig ook jij met een geweldige lover aan je arm. Alleen wanneer is dé grote vraag. Maar hoe langer jij single blijft, des te beter je volgende relatie wordt. Hoe dan? Je neemt niet alleen de tijd om te bedenken wat je echt zoekt in een partner, maar hebt ook geleerd om alleen te zijn. En als jij gelukkig bent met jezelf, kun je dat ook delen met de ander. En daarom zijn single vrouwen de allerleukste vrouwen!

Dus ben jij alleen deze feestdagen? Doe een dansje, want jij bent gewoon super leuk.

Bron: Beautify| Beeld: iStock