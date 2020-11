Je herkent het vast wel: je hebt een leuk gesprek met je lover via een datingapp en ineens komt hij op de proppen met een dick pic… Waarom denken mannen eigenlijk dat dit een goed idee is?

Volgens Harvard-seksuoloog Justin Lehmiller zijn er voor mannen drie redenen om dick pics te sturen:

Aandacht

Mannen verwarren aandacht van een vrouw al snel met ‘iets’ meer. Denk jij een gezellig gesprek te hebben, dan kan hij al aan hele andere dingen denken… En voor je het weet krijg je een dick pic gestuurd. Tja, mannen komen écht van een andere planeet. Wees daarom duidelijk in je interpretatie om dit soort dingen te voorkomen.

Nooit geschoten is altijd mis

Door iets wat volgens de seksuoloog de error management theory heet, grijpen mannen elke kans om hun behoefte te doen. Zo sturen ze naar elke vrouw met wie ze contact hebben een dick pic, in de hoop dat iemand toehapt. Want hé, nooit geschoten is altijd mis.

Zin in seks

Sommige mannen houden er nou eenmaal van om je in verlegenheid te brengen. Maar de dieperliggende gedachte is vaak dat mannen gewoon op zoek zijn naar een partner om intiem mee te zijn. Als je het ons vraagt, kunnen ze dat ook wel op een subtielere manier doen. Ooit gedacht aan een bos bloemen?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock