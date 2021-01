‘Ik zit in een fijne en stabiele relatie, maar ik ben benieuwd naar andere mannen’

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Te braaf geweest in jeugd

Anna* vindt dat ze in haar jeugd te braaf is geweest. Vooral op het gebied van seks heeft ze nooit haar wilde haren kunnen verliezen. Nu ze inmiddels een gelukkige relatie heeft, voelt ze die drang ineens wel…

Ze heeft al vier jaar een relatie met haar vriend en ze zijn nog super gelukkig. Toch begint het aan Anna te knagen dat ze nog nooit seks heeft gehad met een ander. Zeker nu het onderwerp kinderen aanbod is gekomen.

Op het VIVA-Forum vraagt Anna om hulp. Ze houdt super veel van haar vriend, maar het gevoel raakt ze maar niet kwijt. Dit is 10x jullie advies!

Lilalinda : ‘Zou hij eens met je naar een parenclub willen?’

: ‘Zou hij eens met je naar een parenclub willen?’ Rooss4.0 : ‘Samen een keertje experimenteren door een keer een trio aan te gaan met een extra man? Keertje parenclub?’

: ‘Samen een keertje experimenteren door een keer een trio aan te gaan met een extra man? Keertje parenclub?’ Lady_Day : ‘Je mist niks. Als je nu een fijne relatie hebt zou ik dat niet op het spel zetten voor wat wilde avonturen. Ik ben helemaal niet tegen experimenteren en er is niets mis met ‘rondneuken’. Na een lange relatie dacht ik ook dat ik iets in te halen had. Nou ja, echt heel wild was ik dan ook weer niet maar heb wel de ‘nodige’ ervaring op kunnen doen. Prima hoor maar ik zou er mijn fijne relatie zeker niet voor op het spel zetten, voor dat beetje spanning en vertier.’

: ‘Je mist niks. Als je nu een fijne relatie hebt zou ik dat niet op het spel zetten voor wat wilde avonturen. Ik ben helemaal niet tegen experimenteren en er is niets mis met ‘rondneuken’. Na een lange relatie dacht ik ook dat ik iets in te halen had. Nou ja, echt heel wild was ik dan ook weer niet maar heb wel de ‘nodige’ ervaring op kunnen doen. Prima hoor maar ik zou er mijn fijne relatie zeker niet voor op het spel zetten, voor dat beetje spanning en vertier.’ Herfstblaadje19 : ‘Ik ben ook nooit ‘jong en gek’ geweest. Twee sekspartners gehad, mijn ex-vriend en mijn huidige man (tien jaar samen). Een prima seksleven dus ik heb voor mijn gevoel niks gemist.’

: ‘Ik ben ook nooit ‘jong en gek’ geweest. Twee sekspartners gehad, mijn ex-vriend en mijn huidige man (tien jaar samen). Een prima seksleven dus ik heb voor mijn gevoel niks gemist.’ Eennieuwestart: ‘Herkenbaar! Ik kreeg ook op een jonge leeftijd een relatie. Hij was mijn eerste sekspartner en we zijn jaren samen geweest. Ik heb die gedachtes, die jij momenteel hebt, ook een lange tijd gehad. Nu zijn we sinds zeven maanden uit elkaar (niet vanwege dit overigens) en heb ik inmiddels met een aantal andere mannen het bed gedeeld. Om heel eerlijk te zijn, ben ik toch blij met deze nieuwe ervaringen. De onrust in mijn hoofd “hoe zou het met een ander zijn?” is weg. Overigens zou ik er geen goede relatie voor beëindigen, maar houdt er wel rekening mee dat die gedachtes/fantasieën waarschijnlijk zullen blijven. Of je moet natuurlijk iets afspreken met je vriend.’

Porbluemondieu : ‘Zoveel heb ik toch niet geleerd van de vriendjes in mijn jonge jaren. Ik had er seksgewijs gemakkelijk zonder gekund, achteraf gezien.’

: ‘Zoveel heb ik toch niet geleerd van de vriendjes in mijn jonge jaren. Ik had er seksgewijs gemakkelijk zonder gekund, achteraf gezien.’ Llamaduck : ‘Ik had dat gevoel ook. Ik heb er wel wat mee gedaan en het was het achteraf niet waard. Soms ga je dingen idealiseren en dan kan het alleen maar tegenvallen, hou daar rekening mee. Maarja, de ervaring leert ook dat je dat knagende gevoel dat je nu hebt ook niet zomaar kwijt raakt.’

: ‘Ik had dat gevoel ook. Ik heb er wel wat mee gedaan en het was het achteraf niet waard. Soms ga je dingen idealiseren en dan kan het alleen maar tegenvallen, hou daar rekening mee. Maarja, de ervaring leert ook dat je dat knagende gevoel dat je nu hebt ook niet zomaar kwijt raakt.’ Anoniem08072020161525 : ‘Kan je met je vriend je fantasieën uitproberen? Je seksleven nu wat spannender maken.’

: ‘Kan je met je vriend je fantasieën uitproberen? Je seksleven nu wat spannender maken.’ Charles_Gentle28 : ‘Op zich is het wel aannemelijk dat je nieuwsgierig bent naar seks met een andere man. Heel veel sensaties zijn anders, niet enkel een ander lichaam en penis, ook de manier van de liefde bedrijven. Seks is telkens anders en met één partner kan je, hoe goed je seksleven ook is, nooit het volledige spectrum ervaren. Uiteraard zijn de mogelijkheden om dit binnen je relatie te ontdekken beperkt. Stiekem een one-night-stand is misschien nog het meest realistisch.’

: ‘Op zich is het wel aannemelijk dat je nieuwsgierig bent naar seks met een andere man. Heel veel sensaties zijn anders, niet enkel een ander lichaam en penis, ook de manier van de liefde bedrijven. Seks is telkens anders en met één partner kan je, hoe goed je seksleven ook is, nooit het volledige spectrum ervaren. Uiteraard zijn de mogelijkheden om dit binnen je relatie te ontdekken beperkt. Stiekem een one-night-stand is misschien nog het meest realistisch.’ Thanx: ‘Koudwatervrees. Je gaat een volgende stap in en kinderen zijn wel heel definitief. Het is heel normaal dat je dit soort gedachtes hebt. Meestal gaat dat ook weer over. En zo niet? Tja…. Blijf praten met je vriend. Misschien mag je 1 keertje los? Of kunnen jullie samen op ontdekking? Maar voor nu zou ik er niets mee doen. Je hebt het over “stel dat ik spijt krijgt”. Nou, stel dat je dat niet krijgt.’

*De naam Anna* is gefingeerd

Beeld: iStock