Relatie-experts: ‘Zet blauwe vinkjes op WhatsApp uit’

De blauwe vinkjes op WhatsApp: de één vindt het hartstikke handig om te checken of de ontvanger het berichtje gelezen heeft, terwijl het bij de ander alleen maar voor onzekerheid zorgt. Of voor frustratie, en da’s natuurlijk ook niet de bedoeling.

Je stuurt een berichtje naar je partner en ziet dat hij het gelezen heeft, maar krijgt geen antwoord. Als je je daar niet druk om kunt maken, is er niets aan de hand. Merk je dat je er onrustig van wordt? ‘Dan is het niet verstandig om ze aan te laten staan’, vertelt psychologe en relatie-expert Madeleine Mason aan The Independent. ‘Het kan je – onterecht – het gevoel geven dat je wordt afgewezen, terwijl de andere persoon misschien gewoon druk bezig is.’

Relatieproblemen

De blauwe vinkjes kunnen voor de misverstanden in de communicatie zorgen, beweert datingcoach James Preece; je kunt immers het gevoel krijgen dat je keihard genegeerd wordt. Dat kan weer leiden tot de nodige relatieproblemen. ‘Iemand kan denken dat niet antwoorden betekent dat de ander iets te verbergen heeft of jou niet leuk vindt’, legt hij uit. ‘Je kan maar niet begrijpen waarom antwoorden geen prioriteit is, terwijl de ander daar misschien helemaal anders over denkt.’

Bron HLN.be | Beeld iStock