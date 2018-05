Relatie? Welnee, we ‘daten’

Het is een ding. Mag je hem al je vriend noemen of is het nog niet officieel? De nuances in het labelen van een relatie zijn gevoelig. Je schaamt je dood als jij op een ander level zit dan hij. Meestal laat je het in het midden, er speelt gewoon iets. Myrna Ruhulesin (23) vrijt met hem en stelt hem aan vrienden voor, maar een relatie? Nee, zover is het nog niet.

Misschien herken je het bij jezelf of bij een van je vriendinnen; relaties die niet direct worden gelabeld. Er wordt om de liefde heen gedraaid, want er is nog geen sprake van een relatie. Je hebt het gewoon leuk samen maar het hoeft allemaal nog niet zo officieel. Toch kunnen gevoelens opspelen en neigt het in de richting van een relatie. Echter kan dit weken tot zelfs maanden duren. ‘Een relatie vastleggen is eng en voelt als een duurzame belofte,’ vindt Myrna. Haar beste vriendin zat precies in hetzelfde schuitje. Beiden waren benieuwd naar hun gedrag. Hoe komt het nou toch dat een relatie niet direct gelabeld wordt?

Volgens relatiedeskundige Klaske de Vries zijn mensen tegenwoordig voorzichtiger met het labelen van een relatie. Het kan zijn dat mensen teleurgesteld zijn door een vorige relatie, een relatie uit de weg gaan of bang zijn om wat voor reden dan ook. Mensen kunnen het ook fijn vinden om hun speelruimte te behouden. Waarom? De Vries stelt dat er tegenwoordig een grotere oppervlakkigheid zit in het met elkaar omgaan. Vroeger ging het namelijk anders en ging men serieuzer om met verbintenis. Het verlangen naar een vaste relatie was veel groter – tegenwoordig is dit niet altijd het geval. Volgens de Vries komt dit ook door de opkomst van datingssites, want waarom zou je gelijk een relatie nemen als je nog andere opties hebt? Men wil het in het ongewisse laten zodat ze nog alle kanten op kunnen gaan. Het labelen van een relatie gaat dus niet meer vanzelfsprekend.

Myrna vond het ook fijn om haar eigen speelruimte te behouden. Een relatie labelen klonk voor haar gewoon te officieel – terwijl ze met haar huidige vriend al wel uiteten, naar de bios en zelfs weekendjes weg ging. Haar moeder vond het maar raar: ‘Vroeger ging het er heel anders aan toe. Je werd verliefd op elkaar en had al snel verkering, een vaste relatie. Niets over labelen, je ging er gewoon voor. En echt binden doe je toch pas als je gaat trouwen?’ Myrna: ‘Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik maar naar mijn moeder moest luisteren en er niet meer om heen moest draaien. Gewoon toegeven aan de liefde. Vanaf dat moment ging alles eigenlijk vanzelfsprekend en begon ik gek genoeg meer van mijn vriend te houden.’

‘Het punt is dat je niet bang hoeft te zijn om een serieuze relatie aan te gaan,’ zegt Klaske de Vries. ‘Het zit niet in de naam. Je blijft van elkaar houden, misschien zelfs wel meer als je ervoor gaat. Uiteindelijk is het maar een label en ben je altijd zelf diegene die je relatie samen met je vriend(in) vormgeeft.’ Ze raadt eenieder dan ook aan om juist voor de liefde te gaan. ‘Draai er vooral niet omheen, maar investeer in de liefde want dan heb je veel meer kans van slagen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock