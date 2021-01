Relatieperikelen door lockdown? ‘Interdependence’ is je redding

Een relatie onderhouden in coronatijd is niet altijd gemakkelijk. Integendeel. 24/7 op elkaars lip zitten kan een flinke uitdaging zijn. Volgens relatietherapeut Jordan Green is ‘interdependence’ de redding voor je relatie in lockdown.

Aan de ene kant is het virus dé ultieme relatietest. Want meer dan ooit ben je momenteel op elkaar aangewezen. Zo leer je elkaar echt goed kennen, en weet je precies wat je aan elkaar hebt. Maar de kleine ergernissen die er al waren, vallen nu ook extra op. En even de kroeg in om je misère te vergeten zit er niet in. Toch hoeft de lockdown niet voor het eind van je relatie te betekenen.

Mij, jij, wij

Green vertelt dat ‘interdependence’ de oplossing is. Maar wat houdt deze term nou eigenlijk in? ‘In relaties is er een mij, een jij en een ons. In gezonde relaties is er een balans tussen al die onderdelen’, legt Green uit. ‘Dit is onderlinge afhankelijkheid, waardoor je liefde kunt uiten zonder jezelf op te offeren; het stelt je in staat liefde te ontvangen zonder er voor je eigenwaarde afhankelijk van te zijn’, vervolgt Green.

Gezonde balans

Volgens hem moeten koppels, in en ook na de lockown, de balans vinden tussen een gezond ‘ik’ en een samenwerkend ‘wij’. Oftewel: voldoende tijd voor jezelf, je eigen ruimte durven innemen, en daarnaast ook veel tijd samen doorbrengen en goed met je partner over dingen kunnen praten. Een goed team zijn in de slaapkamer hoort daar ook bij.

Te afhankelijk

Green benadrukt dat het wel belangrijk is dat je je eigen identiteit behoudt in een relatie. Voorkom dat je je eigen behoeften ná die van je partner stelt. ‘Als je te afhankelijk bent, is er weinig tot geen individualiteit’, verklaart de relatietherapeut. Heb je geen eigen hobby’s meer, en doe je echt alleen nog maar dingen met je partner? Dan is het tijd om daar verandering in te brengen.

Onafhankelijk zijn is toch goed?

Maar er wordt toch juist geregeld benadrukt dat onafhankelijkheid in een relatie belangrijk is? Dit ís ook heel goed, maar niet als dit betekent dat je je emotioneel afsluit voor je partner, geen vragen stelt en altijd je eigen boontjes dopt. Mooi weer spelen lukt in de normale wereld misschien nog wel, maar nu jij en je lief continu samenzijn is dat niet vol te houden. ‘Je moet geen vrijheid waarderen boven saamhorigheid, want dit zorgt voor een gebrek aan intimiteit ”, legt ze uit.

De gulden middenweg: interdepedence

Daarom is interdependence, onderlinge afhankelijkheid, haar advies. ‘Dit betekent in feite een gezond individu zijn en daarnaast ook een gezond koppel zijn’, tipt ze. Onafhankelijk zijn en je eigen ding doen, maar niet té. Samenzijn en veel delen, maar niet té afhankelijk van je partner zijn, dus. Je kunt het zien als een gulden middenweg. Doe je te veel alleen? Deel dan wat meer. En zijn jullie écht alleen nog maar samen? Spreek dan eens vaker met een vriendin af voor een coronaproof uitje.

Bron: Pure Wow | Beeld: iStock