Dít is de (bloedmooie) nieuwe liefde van Renze Klamer

Jammer voor de fans: ‘Vooravond’-presentator Renze Klamer (31) is officieel van de markt. Op Instagram stelt hij zijn nieuwe liefde Arendina Florance voor.

Het is lente en de liefde hangt in de lucht. Althans: in ieder geval in huize Klamer. De ‘Vooravond’-presentator is namelijk stapelverliefd op zijn nieuwe vlam. Arendina heet ze, en de hele wereld mag het nu weten. ‘Blij met jou’, schrijft Renze kort maar krachtig bij een serie schattige foto’s van hen samen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Renze Klamer (@renzeklamer)

Kinderen ontmoet

Renze en Arendina zijn al een tijdje aan het daten, maar heb hun verkering nu dus Insta official gemaakt. Aan de foto’s te zien heeft zijn nieuwe vriendin ook al zijn kinderen Ezra en Naomi ontmoet. Die kinderen kreeg Renze met zijn ex-vrouw Pearl Josefzoon. Zij gingen in 2019 uit elkaar.

Gebroken harten

Op Instagram regent het felicitaties onder Renze’s bericht, waaronder de reactie van Soundos El Ahmadi die alles wel zo’n beetje samenvat: ‘Veel geluk gewenst lieve Renze. Voor jou en je vriendin, maar ook voor alle gebroken harten van de vrouwen die nu deze foto zien en kapot gaan van binnen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Arendina D. Florance (@arendinaflorance)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Brunopress