‘Roaching’ is de nieuwste dating trend waar je voor uit moet kijken

New year, nieuwe ontwikkelingen op liefdesgebied. Een tijdje terug zetten we al de zes laatste dating trends op een rijtje, maar er is nog een variant waar je voor uit moet kijken. We hebben het over ‘roaching’ en ja dat klinkt net zo ongezellig als het is.

Maar wat is roaching? Nou, de term voor deze dating trend werd bedacht door AskMen en houdt eigenlijk in dat je nieuwe liefje stiekem nog met andere personen het bed deelt.

Roaching dating trend

Wanneer je met iemand aan het daten bent, is daar vaak het moment waarop je bespreekt of jullie nu exclusief zijn of niet. Misschien wil je er nog niet de stempel van relatie opplakken, maar zo weet je in ieder geval dat de ander niet nog aan het swipen is op Tinder of verder gaat dan dat.

Monogaam wie?

Roaching schaadt precies dat vertrouwen: jouw ‘partner’ gaat namelijk gewoon nog met meerdere mensen uit, wat ze natuurlijk niet vertellen. En als het dan wel boven water komt, beweren deze casanova’s dat jullie nog helemaal niet monogaam waren. Klinkt herkenbaar? Nou, nu kun je dan ook een label op hen plakken. En ja, roaching dus. want als je een kakkerlak ziet, is er meestal nog veel meer dat je niet ziet. Wie weet wat voor lijken er nog uit de kast komen. Snel afkappen die hap dus.

Andere dating trend

De lockdown heeft er niet alleen voor gezorgd dat daten moeilijker gaat, ook is de mindset van veel mensen veranderd door alles wat er nu speelt. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe datingtrends met bijbehorende termen. Benieuwd wat de termen ‘hardballing’ en ‘lockdating’ bijvoorbeeld betekenen?

Bron: MarieClaire UK | Beeld: Getty Images