Robin: ‘Ik zou meer willen experimenteren met vrouwen’

Elke week deelt een lezer de avonturen van haar geslachtsdeel.

Naam: Robin. Leeftijd: 27 jaar. Werkt als: Fotograaf. Relatie: Verliefd, prille relatie. Aantal bedpartners: 11. Aantal relaties: 2, de langste duurde 6 maanden. Noemt haar vagina: Vagina of down under.

tekst: San van de Ven

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Moe en overweldigd. Mijn geliefde is net vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd. Na maanden van verlangen zijn we verenigd. Het is wennen om samen te zijn. Voor mijn vagina is het ook intens, zo veel aandacht.”

Hoe vaak heb je sex?

“Ik ben van mijn 20e tot 25e ziek geweest en heb toen vijf jaar geen sex gehad. Toen het beter ging met mijn gezondheid, ben ik naar Amsterdam verhuisd en begon ik weer te daten. De eerste keer na die periode voelde als een ontmaagding. Hij was erg lief en begripvol en ik werd meteen verliefd op hem. De timing was door verschillende factoren onhandig. We hebben wel altijd contact gehouden en zijn net weer samen. Het is nog pril en open. Momenteel heb ik veel sex. Eigenlijk elke keer als we samen zijn. Hiervoor heb ik twee vriendjes en een aantal scharrels gehad. Ik heb nooit een lange relatie gehad, dus ik ken vooral die verliefde fase waarbij je niet van elkaar af kunt blijven.”

Hoe vaak masturbeer je?

“Wekelijks, maar het wisselt. Wanneer ik stress heb of moe ben, heb ik er minder behoefte aan. Toen ik ziek was, merkte ik dat fysieke gezondheid enorme invloed op je libido heeft. Nu ik genezen ben, geniet ik meer van mijn lijf en sexualiteit. Ik heb periodes gehad waarin ik uit verveling masturbeerde. Soms voel ik me rusteloos en apathisch, dan is masturbatie een quick fix om me goed te voelen. In die periodes is het minder bevredigend en voel ik me soms zelfs schuldig.”

Wat vind jij de beste sex?

“Mijn huidige vriendje beoefent tantrische sex. Dat is een totaal nieuwe ervaring voor me: nieuwe sensaties en orgasmes. Ik wil daar nog meer in ontdekken. Ik geloof dat sex helend kan zijn en een spirituele verrijking. Verder vind ik het leuk om dingen uit te proberen, op een speelse manier. Ik vind dirty talk geil. Interessant wat verschillende partners op dat gebied opwindend vinden. Ik had een vriendje die fantasieën beschreef waarin ik met verschillende mannen sex had terwijl hij toekeek. Een andere scharrel had fantasieën waarin hij zelf juist de hoofdrol speelde.”

Wat zou je nog willen ontdekken in bed?

“Cliché, maar ik zou een trio willen met een man en een vrouw. Het lijkt me een bijzondere ervaring om met meerdere mensen te zijn. En sensueel. Verder zou ik meer willen experimenteren met vrouwen. Op dating-apps chat ik weleens met vrouwen, maar dat verloopt vaak moeizaam. Veel biseksuele vrouwen zijn op hun hoede voor hetero- vrouwen in een experimentele fase, en dat begrijp ik wel.”

