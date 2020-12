Dit is het effect van romantische kerstfilms op je brein

Wanneer je een romantische kerstfilm kijkt, zetten je hersenen een heel proces in gang. En dan bedoelen we niet dat er links en rechts een paar hersencellen afsterven. Romcoms blijken een heel ander effect te hebben op de hersenen.

Het plot kun je van tevoren natuurlijk uitspellen. Een onwaarschijnlijk stel vindt elkaar toch dankzij een beetje kerstmagie, de perfecte timing en een strategisch geplaatste mistletoe. Tegen de tijd dat de aftiteling over het scherm rolt, ben je weer iets meer in sprookjes gaan geloven.

Valse verwachtingen

Dat klinkt misschien flauw, maar is echt zo. Caroline Flack, klinisch psycholoog en verbonden aan de Stanford University, ontdekte dat je dat hoopvolle gevoel na zo’n kerstfilm mee blijft dragen. En dat is zeker niet alleen maar positief.

Want ook al weet je heus dat je naar een film zit te kijken en het leven nooit zo loopt; toch projecteer je zo’n verhaallijn snel op je eigen liefdesleven. ‘We overschatten ons vermogen om feit van fictie te onderscheiden’, zegt Flack. ‘Weten dat een verhaal verzonnen is, betekent niet dat we niet worden beïnvloed door verwachtingen en stereotyperingen die de film projecteert.’ Op het moment dat Bridget Jones in onderbroek midden op straat tussen de vallende sneeuwvlokjes kust met de liefde van haar leven, heb je onbewust vast weleens gedacht aan iemand met wie je ook wel zo’n afloop had gewild.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Het effect van films op ons brein is al eerder onderzocht. Zo blijkt dat Harry Potter creativiteit onder kinderen inspireert. In Finland ontdekten ze dat comedy’s stress verlagen en zorgen voor de aanmaak van positieve hormonen tot ver na de aftiteling.

Geen sprookje

Flack weet dat de meeste van de cliënten in haar praktijk intelligente mensen zijn die weten dat de realiteit weinig te maken heeft met romcoms. Toch houden veel mensen onrealistische verwachtingen over aan romantische films. ‘Sprookjes terugbrengen in de realiteit is een belangrijk deel van mijn werk’, zegt de psycholoog. ‘Zodra het bijna kerst is en Love Actually weer om de haverklap op tv is, wordt dat weer ietsje moeilijker.’

Houd dat dus in gedachte wanneer je je op de bank nestelt met een rits kerstfilms. De kans dat je Happ’n-date je ooit dramatisch over een vliegveld rent om te voorkomen dat je aan boord stapt, is nihil. (En misschien maar beter ook).

Bron: Bustle | Beeld: iStock