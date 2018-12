Met rooie oortjes: deze erotische verhalen zijn door jullie het meest gelezen

Bij VIVA houden we van het laatste nieuws en de laatste trends. We houden van BN’ers en we houden van ambitieuze vrouwen. We houden van onze carrière en van (onze) kinderen. We houden van Kiki, Frances en Bibi. En we houden van liefde, seks en lust. Heel leuk voor ons is dat jij – onze trouwe lezer – hier ook van houdt. Dankjewel, blijf je ons volgend jaar volgen? Dit zijn de best gelezen erotische verhalen van afgelopen jaar.

‘Op een doodnormale werkdag -terwijl ik net mijn cliënt uit bed had gehaald- stond opeens haar zoon in de deuropening. Ik werk als ambulant verzorgende bij een zorginstelling en hij kwam even op bezoek bij zijn moeder. We keken elkaar diep in de ogen en stelden ons voor. Meteen voelde ik een spanning tussen ons. Een fijne, seksuele spanning die ik niet goed kan omschrijven. ‘Wat een heerlijke vent’, gierde het door mijn hoofd. Hij droeg een lichte jeans met een T-shirt dat nauw sloot om zijn getrainde body. Zijn lichaam was niet normaal aantrekkelijk en de zorgzame manier waarop hij met zijn moeder omging maakte hem extra leuk.’

‘Het is maandag heel vroeg in de ochtend, als ik thuiskom van een dolle avond in de club. Terwijl ik de taxi uitstap, stopt er een Volkswagen Caddy met bedrijfslogo in de straat. Er stapt een man uit en terwijl ik naar de voordeur loop, hebben we oogcontact. Ik voel me meteen aangetrokken tot deze man. Hij is lang van postuur, heeft lichte ogen en donkerblond haar. Hmmm…. misschien is het de alcohol van de vele cocktails die mij overmoedig maakt. Ik betrap mezelf op een ondeugende fantasie over hem. Ik begroet hem met ‘goedemorgen’ en ik krijg een opgewekte ‘goedemorgen’ terug. Ik probeer me te focussen op het vinden van mijn sleutels, die vermoedelijk ergens onder in mijn tasje zitten. ‘Zo! Wilde nacht gehad?’ grapt hij. Ik knik en zo onhandig als ik ben, valt alles uit mijn tas.’

‘Ik lag rustig op de bank een boek te lezen toen plots mijn vriend halfnaakt voor mijn neus stond. Hij droeg slechts een sexy donkerblauwe pantalon, zonder shirt of hemd. Zijn stropdas hing er losjes bij en zijn haren zaten nonchalant in de war. In zijn rechterhand droeg hij een videocamera en ik wist precies hoe laat het was…’

‘Ik streek mijn satijnen jurkje recht, stapte de taxi uit en wenste mijn privéchauffeur een fijne avond. De nachtportier van het hotel opende de deur voor me en ik waande me in een grote, klassieke hal. De lichtten waren gedimd en er klonk jazzmuziek. Ik liep elegant naar de bar en bestelde een Hendrik’s Gin met tonic en veel ijs.’

‘De eerste paar weken bij mijn nieuwe werk waren spannend. Niet alleen mijn baan -als teamleider van een restaurant- was nieuw, maar ook de aanwezigheid van de aantrekkelijke chef-kok maakte mij zenuwachtig. Want hé, wat was dat een stuk. Al vanaf mijn eerste werkdag viel ik als een blok voor zijn donkere haren, bruine ogen en heerlijk Braziliaanse accent.’

Wil jij jouw dirty little secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je erotische verhaal (ongeveer 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

