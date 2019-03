Roseanne Barr over #MeToo: ‘Het zijn gewoon hoeren’

Roseanne Barr is niet van de poezelige praat. Statements en oneliners rollen te pas en te onpas bij haar over de lippen. Het wordt de actrice, die bekend werd in de naar haar vernoemde Amerikaanse serie Roseanne, niet altijd in dank afgenomen. En ook nu uit ze zich zeer ongepast.

In 2018 werd Roseanne bij haar eigen show ontslagen nadat ze zich racistisch uitliet over Valerie Jarret, een donkere vrouw die voor Barack Obama werkte toen hij nog president was. Nu is ze kritisch naar #MeToo slachtoffers.

Niet aanstellen

Roseanne vindt dat de vrouwen (of mannen) zelf de keuze moeten maken om een hotelkamer te verlaten als daar iets gebeurt wat je niet wilt. ‘Dan zeg je: sorry, maar zo ga je niet met mij om. Als je besluit om wel te blijven, omdat je denkt dat je daardoor misschien wel een bepaalde filmrol krijgt, dan ben je voor mij niets anders dan een hoer’. Ongepaste oneliners en statements dus, we zeiden het al. Vinden we niet zo ‘grappig’ Roseanne.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP