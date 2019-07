Oelala: Rowéna uit Love Island was ooit samen met deze voetballer

Niet alleen Chey uit Love Island heeft ooit een relatie gehad met een bekende sportieveling (Lewis Hamilton, kuch). Rowéna was namelijk een tijd samen met voetballer Mitchell Dijks.

In de tijd dat de twee een setje waren, speelde Dijks bij Ajax. Hoe dit nieuwtje nu ineens boven komt drijven? Nou, Mitchell vertelde eerder in de YouTube-serie Buiten de Lijnen alles over zijn leven en daar hoort de liefde natuurlijk bij. En wat blijkt: Rowena en de voetballer leerden elkaar in 2015 kennen en hebben zelfs samengewoond in Tilburg en later in Amstelveen.

Hoteldebotel

In het interview vertelde hij: ‘Ik leerde haar kennen toen ik bij Willem II speelde. Ik zag haar voor het eerst toen ik in het hotel verbleef waar zij als receptioniste werkte. Ik vond haar meteen een leuke meid, dus ik knoopte een praatje met haar aan.’ Dijks vervolgt: ‘Vanaf dat moment stuurden we elkaar vaak berichtjes en ik voelde al snel dat er een klik was tussen ons. Na ons eerste afspraakje is ze nooit meer bij me weggegaan. Rowena is super zorgzaam en lief. Ze weet ook wat voetbal inhoudt en wat je ervoor moet laten. Ze heeft me goed in de tang hoor!’ Waarom de twee een punt achter de relatie hebben gezet, is niet duidelijk.

