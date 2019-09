Rowena: ‘Mijn ex heeft mijn nieuwe vriend bedreigd’

Rowena heeft haar ex Ivo, de vader van hun 6-jarige zoon Finn, verlaten voor Hassan. Gelukkig klikt het prima tussen Hassan en Finn, zo goed zelfs dat Finn laatst niet mee wilde toen Ivo hem kwam ophalen. Hij bleef liever bij Hassan…

Rowena: ‘Ivo kan het niet hebben dat ik hem heb verlaten voor een Marokkaanse man. Hij blijft me lastigvallen. Hassan is een hele lieve, geëmancipeerde man die mij als vrouw volledig respecteert. Dat is wel wat anders dan Ivo. Toen we acht jaar geleden trouwden, spraken we af dat ik zou gaan werken zodat hij zijn studie versneld kon afmaken, en als hij een baan had, zou ik verder studeren.

Nou, zo is het dus niet gelopen. Na zijn afstuderen kreeg hij direct een baan en ik raakte zwanger. Ivo wilde per se geen abortus, maar vanwege die baan kon hij ook niet voor Finn zorgen. Dus daar zat ik. Ivo ontmoette elke dag interessante mensen terwijl ik als het eerste het beste huisvrouwtje zonder enige intellectuele bagage thuis zat. Ivo zag niet eens dat ik doodongelukkig was.

‘Mijn leven ziet er nu veel beter uit.’

Een paar maanden geleden ontmoette ik Hassan en de vonk sloeg meteen over. Hij is zo respectvol. Hij zei direct dat ik mijn studie moest afmaken en bood aan om op Finn te passen. Zijn familie heeft veel geld waardoor hij niet per se hoeft te werken en Finn is dol op hem. Mijn leven ziet er nu veel beter uit: ik ben bezig met mijn eindscriptie en heb al zicht op een baan aan de universiteit, en Hassan is helemaal in zijn element als huisvader. Alleen Ivo, die blijft maar roepen dat Hassan met zijn poten van zijn zoon moet afblijven. Laatst heeft hij Hassan zelfs bedreigd waar Finn bij was! Naar die omgangsregeling kan hij nu wel fluiten.’

Ivo: ‘Ik wil niet dat mijn zoon bij een Marokkaan opgroeit. Straks wordt hij nog moslim. Rowena is zo naïef. Natuurlijk doet die Hassan nu poeslief tegen haar. Hij is duidelijk bezig is om haar in te palmen. Zo doen ze dat allemaal. Maar als ze eenmaal getrouwd zijn, draait hij als een blad aan een boom om, wedden? Zo gaat dat met die gasten, die hebben geen enkel respect voor een vrouw.

Trouwens, waar haalt die vent zijn geld vandaan? Rijke familie? Mijn neus! Die zit natuurlijk in allerlei louche zaakjes. Zo zitten die mediterrane types nu eenmaal in elkaar. Altijd ritselen en rommelen. Maar wat als hij ruzie krijgt met een van zijn ‘zakenpartners’? Wat als er dan geschoten wordt? Mijn zoon woont daar toevallig ook, hoor.

‘Waar denkt hij wel niet dat hij zich mee bemoeit!’

Rowena en ik zijn nog niet officieel gescheiden en ik probeer het zo lang mogelijk te rekken om Rowena de kans te geven om tot inkeer te komen, dat ze beseft dat ze stom bezig is. Daardoor hebben we geen officiële omgangsregeling en Rowena en die Hassan doen er alles aan om Finn en mij uit elkaar te halen. Laatst kwam ik Finn ophalen, dat hadden Rowena en ik afgesproken, toen die Hassan doodleuk zei dat Finn geen zin had om met mij mee te gaan. Nou, toen kreeg ik een waas voor mijn ogen. Waar denkt hij wel niet dat hij zich mee bemoeit! Ik mag toch goddomme mijn eigen zoon wel zien!’

De mediator: ‘Jullie zijn nog niet officieel gescheiden. Dat betekent waarschijnlijk dat misschien ook niet alle afspraken definitief zijn. Bedoel je dat ook met de omgangsregeling, Rowena? Het is duidelijk dat jij je zorgen maakt Ivo. Hoe wil je daar mee omgaan als je weet dat Finn uiteindelijk natuurlijke ook bij Rowena zal zijn? Heeft het zin om Hassan wat beter te leren kennen? Rowena zal dit natuurlijk toejuichen. Finn zou dat ook fijn vinden aangezien het goed loopt tussen hem en Hassan. Of, veroorzaakt je bezwaar dat je regels wil opstellen en voorwaarden, Ivo? Er zijn allerlei wegen om als ouders ervoor te zorgen dat Finn een prettige opvoeding krijgt. Ik kan niet voorleggen wat de beste is. Logisch, want ik ga er van uit dat iedere ouder sowieso het beste voor heeft met zijn/haar kind. Daar ga ik dus voor jullie ook van uit. Tussen ouders, die ook ex-partners zijn, ga ik er niet altijd van uit dat zij het beste met elkáár voor hebben. Daar grijp ik graag in ten bate van het ouderschap. Zorg er alsjeblieft voor dat je rekening houdt met elkaar. Rowena, jij kent Ivo al een tijdje. Hoe zou je met elkaar kunnen omgaan, en met je nieuwe relatie, zonder dat het ouderschap voor Finn daar onder lijdt. Wat zou jij daaraan kunnen toevoegen?

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.