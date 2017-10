Ruikt het daarbeneden? Dat is doodnormaal, volgens deze arts

Ruik je de geur van je vagina en weet je niet zo goed wat je daarmee aan moet? Helemaal niets, zegt gynaecoloog Jen Gunter. Volgens haar hóórt het daarbeneden juist een beetje te ruiken en hoeven vrouwen zich er totaal niet voor te schamen.

‘Je vagina hoef je nooit een schoonmaakbeurt te geven en je vulva (het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan, red.) hoef je maar minimaal te reinigen,’ schrijft ze op haar blog. ‘Het brengt de natuurlijke pH-waarde van je vagina in disbalans. Bovendien heb je een grotere kans op infecties en zelfs hiv.’ De trends om je vagina met een komkommer of Vick’s Vaporub (say what?!) schoon te maken raad Gunter dan ook ten zeerste af. ‘Een vagina zorgt wel voor zichzelf. Het is net een zelfreinigende oven,’ liet ze eerder al op Twitter weten.

Zeurende mannen

Gunter vindt het dan ook niet kunnen als mannen over bepaalde geurtjes zeuren en noemt dat zelfs een vorm van misbruik. Ze heeft om die reden dan ook weleens een man gedumpt. ‘Ik was ooit aan het daten met een man die losliet dat mijn vagina niet goed rook. Hij was sowieso al een eikel, maar uiteindelijk heb ik ‘m gedumpt. Ik weet zeker dat dit veel meer vrouwen overkomt.’

Bron LINDA.nieuws | Beeld Shutterstock