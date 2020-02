Downdaten: waarom de datingtrend ‘runging’ heel ongezond is

Schreven we vorige week nog over ‘stashing’ – hierbij verstopt je partner je voor de buitenwereld -, is nu alweer een nieuwe datingtrend in de opmars. Maar ook ‘runging’ is absoluut geen goede ontwikkeling.

Bij ‘runging’ date iemand die van zichzelf weet dat zij of hij knap is, bewust een minder aantrekkelijk persoon. Euh, whut? En hierbij gaat het niet alleen om uiterlijk: ook opleiding, baan, of andere manieren waardoor hun partner volgens deze ‘casanova’ lager dan haar of hem op de ladder staan, zijn een vorm van deze datingtrend.

Runging

Marine Ravinet, Head of Trends van de datingapp Happn, verklaart: ‘Wanneer het op aantrekkingskracht aankomt, hebben mensen hun eigen idee over wat ze willen en wat niet. Sommigen focussen op het uiterlijk, terwijl anderen meer naar intelligentie kijken, we hebben gelukkig allemaal een ander type. Maar toch zijn er sommige mensen die op zoek gaan naar iemand ‘minder knap’ of ‘minder succesvol’ dan zij en dan moet je uitzoeken voor jezelf waarom je dat doet.’

Reden

Maar waarom doen mensen dit? Nou, dit kan zijn omdat je geniet van het aanbeden worden of je haalt juist een soort plezier uit het feit dat je intelligenter zou zijn. Misschien nog wel belangrijker: de trend geeft een (vals) gevoel van veiligheid. De reden? Hun partner zou zo dankbaar zijn voor deze relatie, dat ze hun geluk echt niet buiten de deur gaan zoeken. Zoveel vraagtekens. Marine legt uit dat dit heel gevaarlijk is: ‘Het probleem met deze manier van daten is dat het vaak maar voor een korte tijd een goed gevoel geeft, die extra aandacht of ‘zekerheid’ voelt aangenaam. Maar uiteraard is het een ongezonde situatie. Een relatie mag geen competitie zijn.’

