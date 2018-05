S. wil prioriteit worden in het leven van haar man: ‘Ik voel me een zeikwijf’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: ‘Hoe word ik prioriteit in het leven van mijn man?’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt S. advies over hoe ze meer dan ‘leuk tijdverdrijf’ wordt in het leven van haar man.

‘Ik ben op een punt waarop ik niet weet of ik en mijn partner verder kunnen zoals het nu gaat. Dat ik dit schrijf betekent eigenlijk al dat er iets moet gebeuren. Vooropgesteld dat het een fantastische vent is, ik veel van hem hou en hier graag met hem uit wil komen. Hij werkt(e) hard, is een fantastische vader, sport veel en als we tijd samen hebben is het ontzettend fijn. Ik ben alleen op zoek naar oplossingen die ook voor mij gaan werken.’

Onderaan het lijstje

‘Ik heb namelijk vaak het gevoel dat ik geen prioriteit ben ik het leven van mijn man, maar een opvulling van de tijd die overblijft. Ik voel dat ik onder aan het lijstje van dingen die belangrijk zijn sta. En dat ik me vooral moet voegen naar zijn leven en invulling ervan. We hebben beiden volle levens, fulltime banen, ik een studie en hij heeft kinderen. We hebben wat mij betreft te weinig tijd voor elkaar en mijn partner vindt het wel prima zoals het is.’

Mijn behoeftes

‘Ik heb ook behoeftes in een relatie en nu heel erg het gevoel dat ik me alleen maar moet aanpassen aan zijn leven en andersom niet. Eigenlijk alles wat geregeld moet worden voor ons, moet ik aansturen. Anders gebeurt er het gewoon niet. Hierdoor voel ik me weer een enorm zeikwijf en heb ik het gevoel dat hij het niet belangrijk vindt om te regelen, anders zou hij het immers uit zichzelf doen.

Grenzen vervagen

‘Inmiddels heb ik het gevoel dat ik veel te ver over mijn grenzen ben gegaan. Toch zie ik nog steeds hoe fantastisch we zijn als we echt samen zijn. Wat zou jij doen in mijn situatie: de relatie verbreken, het gesprek aangaan of heb je een heel andere optie in gedachte?’

Heb jij de ideale tip voor S.? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma. Vorige week vroeg V. advies, omdat de beste vriend van haar man (en de man van haar beste vriendin) gevoelens voor haar heeft.