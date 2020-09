Sam (42) is – in bdsm-termen – een pijn-slet, een masochist. Tweeënhalf jaar geleden ontmoette ze haar bdsm meester aan wie ze zich seksueel totaal overgeeft. ‘Ik kan eindelijk zijn wie ik ben.’

‘Toen ik 25 was stond ik in de lift met een collega die ik heel leuk vond. ‘Als we een avond samen zouden zijn, wat zou je dan willen doen?’ vroeg hij. Ik dacht: ik wil dat je me heel hard op tafel neemt in een restaurant terwijl iedereen staat te kijken en me daarna aan mijn haren door het restaurant sleurt.

Ik schrok van mijn eigen gedachten en antwoordde dat het me leuk leek om samen te sporten. Als ik terugkijk op mijn leven, zijn er altijd signalen geweest dat ik into bdsm was. Alleen het kwam nooit bij me op dat dit een normale levensstijl zou zijn, dat het echt bij mij zou passen. Tweeënhalf jaar geleden ontmoette ik ‘mijn meester’ en kwam ik uit de kast als masochist.’

Bdsm meester

‘Ik was 39 toen ik mijn meester ontmoette tijdens een workshop over persoonlijke ontwikkeling. Ik viel als een blok voor hem. Ik was destijds zes jaar getrouwd met Bob, inmiddels mijn ex, met wie ik twee kinderen heb.

Bob was van de lieve seks, van het knuffelen, terwijl ik juist hard genomen wilde worden. Ik heb dat nooit naar hem uitgesproken, maar hij zei weleens: ‘Jij vindt de seks pas fijn als ik het hard doe.’ Ik dacht dan: ja, dat is waar, maar bij die gedachte bleef het.

Eigenlijk hadden we best een goede relatie totdat ik mijn meester ontmoette. Bob en ik hadden een open relatie, maar hij werd jaloers. Na een paar maanden ben ik bij hem weggegaan. Hij stuurde daarop een mail naar mijn familie waarin hij uit de doeken deed dat ik een meester had en zogenaamd gemanipuleerd werd. Mijn familie was in shock, wilde niet meer met me praten. Pas jaren later kreeg ik de kans om mijn verhaal uit te leggen.

Mijn meester

Mijn meester woont in het buitenland, dus in het begin skypeten we alleen maar. Hij vroeg naar mijn fantasieën en leerde me naar mijn lijf te luisteren. We kwamen erachter dat mijn lijf reageert op pijn. Dan zei hij bijvoorbeeld: ‘Pak een knijper en zet ’m op je tepel.’ De meeste mensen zouden gillend wegrennen, maar ik vond het heerlijk.

Of ik smeerde tandpasta op mijn tepels zodat het ging branden. Ook moest ik met een vork twaalf verschillende manieren verzinnen om mijn tepel pijn te doen. Het lukte: erin prikken, erop slaan, twee vorken eraan hangen – ik ging ontzettend creatief nadenken.

Na een paar maanden ging ik bij hem langs ‘als vrienden’, want hij had een relatie. Het waren geweldige dagen, ik was tot over m’n oren verliefd. Al snel zei hij dat hij een submissive, een onderdanige, in me zag, mijn behoefte om me te onderwerpen aan hem. Eerst dacht ik: hè, ik submissive? Echt niet. Ik ben juist een controlfreak, maar ik realiseerde me al snel dat-ie gelijk had. Ik verlangde ernaar dat hij me overmeesterde.

Tijdens die eerste dagen samen hadden we geen seks, zoenen deden we wel. Eenmaal thuis spraken we af dat er niks meer tussen ons zou gebeuren, omdat hij een vriendin heeft. Toch bleven we contact houden. Op Skype stelde hij voor dat hij een bdsm-spel zou bedenken en dat ik zijn proefkonijn zou zijn. Hij zei dat er nog veel te winnen zou zijn op het gebied van mijn seksualiteit. En gelijk had hij.’

Schaamte loslaten

‘Sindsdien noem ik hem mijn meester. Hij is ‘de dom’, de dominante, en ik ‘de sub’, de onderdanige. Hij gaf me opdrachten waarvan ik dacht: dit ga ik toch niet doen! Ik moest naar een sekswinkel om een halsband te kopen, om vervolgens een riem te kopen bij de dierenwinkel. De halsband is een symbool van eigenaarschap. Hij liet me de riem in een dierenwinkel kopen omdat dat vernederend is; een ander aspect van bdsm. Ik moest tegen de eigenaar zeggen dat ie voor mij was. Ik dacht: dit kán en wil ik niet – ik schaamde me kapot.

‘In de dierenwinkel moest ik een riem kopen en zeggen dat ie voor mezelf was’

Ik heb een kwartier in de auto gezeten om moed te verzamelen om naar binnen te gaan. Met mijn hartslag in m’n keel en klotsende oksels liep ik naar binnen. Ik vertelde aan de eigenaar wat ik zocht. Hij vond het fantastisch, haalde alles uit de kast. Ik heb de riem zelfs gratis gekregen. Ik weet nu waarom mijn meester me dit liet doen – hij wilde dat ik mijn schaamte zou loslaten. En ja, het is een doorbraak geweest, ik voel écht minder schaamte.

Slapen aan de riem

Sindsdien slaap ik aan de riem die aan mijn bed zit. Mijn kinderen weten dat ook, die noemen het mijn slaapketting. Maar zij zijn te jong om daar iets van te begrijpen.

Als ze wat ouder zijn, zal ik ze zeker over bdsm vertellen. Net zoals dat ik zal uitleggen dat er homo’s en hetero’s zijn, zal ik vertellen dat bdsm bestaat. Ik wil het uit het verdomhoekje halen, vind het niet iets om me voor te schamen. Ik weet nog niet precies wat ik wel en niet ga vertellen, maar ik denk er zeker over na.

Overdag draag ik ook vaak een halsband. Mijn broer vindt dat vreselijk. Die zegt dat het hem confronteert met mijn seksleven. Maar hij draagt een trouwring. Dat vind ik hetzelfde – dit is mijn sieraad. Inmiddels vindt mijn ex het ook oké dat ik mijn halsband draag. Voor de rest krijg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties op mijn halsband.

Eén keer kwam er een man naar me toe die zei: ‘Ik moet ervan kotsen. Je wordt gemanipuleerd.’ Daar ga ik niet op in. Vriendinnen weten in verschillende gradaties wat ik doe. De een is nieuwsgieriger dan de ander. Toen ik een vriendin vertelde dat ik veertig keer achter elkaar kan klaar-komen, was ze razend nieuwsgierig. Op zo’n moment vertel ik hoe ik dat heb geleerd: als je met jezelf speelt en vlak voor je hoogtepunt stoppen, en dat heel vaak oefenen. Edging heet dat.’

Pijn en plezier

‘Ik ben een pijn-slet, zo wordt dat in de bdsm genoemd. Maar dat ik ontzettend van pijn hou, betekent niet dat ik alle soorten pijn fijn vind. Ik ben in de hemel als hij mijn tepel pakt en ronddraait, of als hij me slaat met een zweep, maar ik hou er niet van als ik op mijn achterste word geslagen.

Mijn meester heeft me getraind om opgewonden te worden van pijn. Op een gegeven moment mocht ik alleen klaarkomen als ik mezelf heel hard met een riem sloeg. Het is een relatie tussen pijn en plezier. De tweede keer toen ik bij hem was, zei hij: ‘Op je knieën jij.’ Hij zat met z’n handen op m’n benen, pakte een riem en sloeg op mijn poes. Ik kwam klaar.

‘Ik kan klaarkomenop commando, dat gebeurde laatst toen ik uit eten was’

Door bdsm heb ik mijn lijf enorm leren kennen. Je lichaam is tot zo veel meer in staat dan je denkt. Ik kan klaarkomen op commando. Laatst was ik met een vriend uit eten toen mijn meester een berichtje stuurde: ‘Come for me Sam.’

En het gebeurde… squirtend. Tien jaar geleden had ik nóóit geloofd dat ik dit allemaal zou doen. Pijn is mijn fetish, mijn kink. Maar het allergelukkigst ben ik als ik heb gekookt, hij op de bank zit en een kleedje op de grond legt met een kom waaruit ik eet, zonder bestek. Dat voelt natuurlijk, die hulpeloosheid – die overgave vind ik fijn.

Spugen

Ook spuugt hij me vaak in mijn mond, een bekend fenomeen in de bdsm, en dat vind ik heerlijk. In de mond spugen wordt door de buitenwereld wellicht als vernederend gezien. Voor mij is het dat niet. Het betekent voor mij ultieme connectie. Dichter bij elkaar kun je niet komen. Je wisselt speeksel uit. Net als met zoenen eigenlijk, maar spugen zie ik ook als een teken van eigenaarschap.

Het komt vaker voor dat subs mensen zijn die veel verantwoordelijkheid dragen in hun dagelijks leven en dat door bdsm even los kunnen laten. Voor mij heeft het niet echt te maken met verantwoordelijkheid, maar meer met overgave. Ik vind het heerlijk om mezelf over te geven, onderdanig te zijn. Onderdanigheid betekent voor mij unconditional love.’

Tekst: Milou Deelen | Foto: iStock

