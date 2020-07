Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: van ‘zijn huis’ naar ‘jullie huis’.

Umaira* gaat samenwonen met haar vriend, in zijn huis. Dit huis is natuurlijk al ingericht in de stijl van haar vriend. Umaira heeft moeite met het achterlaten van haar eigen huis, omdat het voelt alsof ze een stuk van zichzelf moet inleveren nu. Ze snapt dat ze dingen kan meenemen, maar de basis van het huis is er al. Ze vraagt de VIVA-Forummers om hulp en dit zijn 10x jullie tips!

Babbeleo : ‘Vraag aan je vriend of je jullie beider huis mag herinrichten. Kan best zijn dat hij dat leuk vindt. Ik zou hem er wel bij vertellen dat bijvoorbeeld na een jaar hij weer een restyling mag doen.’

Pinkdress : 'Kun je niet samen met hem een grote make-over doen? En dan alles aanpakken, meubels, verf, inrichting. Zodat het echt voelt als een nieuw huis van jullie samen?'

Lilalinda : 'Samenwonen is altijd een proces: zijn meubelen, jouw meubelen… Samen kies je de leukste mix. Tja, en dan hoort daar soms een andere kleur muur bij'

Darkcrystal : 'Dat je in zijn huis gaat wonen betekent niet automatisch dat zijn meubels allemaal op de plek moeten blijven en jouw meubels maar weg moeten ofzo. Je gaat 2 huishoudens in 1 huis samenvoegen, dus dat betekent dat je uit het totaal van alle spullen de inrichting opnieuw samenstelt. Tenminste, zo hebben wij het destijds gedaan. Dat gaf mij daarna wel een echt thuisgevoel.'

Endagmar: 'Kunnen de meubels niet verkocht worden? Het levert misschien best nog iets op, en dan kan je daar iets nieuws van kopen (of kijk ook weer tweedehands!). Er valt tweedehands zoveel te vinden dus het hoeft niet heel veel te kosten.'

Wissewis : ‘Moet het persé bij hem te doen zijn? Waarom niet een nieuwe gezamenlijke plek zoeken, die je dan samen inricht?’

Gebruikersnaam004 : 'Bij ons was het andersom, mijn vriend trok bij mij in & vond mijn inrichting niet mooi. We hebben een nieuwe kast, salontafels en tvmeubel samen opnieuw gekocht. De eettafel en stoelen geverfd. Achteraf zonde, want met een half jaar samen een huis gekocht & complete inboedel opnieuw gekocht.

Bulbul : 'Als ik er zo over zou denken (en niet het gevoel zou hebben dat er iets aan te doen is!) zou ik niet gaan samenwonen.'

-Nienke- : 'Ik ben ook zo bij (inmiddels) man ingetrokken en ben eerlijk gezegd nooit echt aan zijn huis gewend. Muurtje schilderen en wat kleden en kussens toevoegen hielp wel wat. Na twee jaar samenwonen zijn we dan ook samen naar iets nieuws op zoek gegaan, dat we wel helemaal vanaf het begin samen hebben ingericht. Dus niet echt tips, maar wel herkenbaar'

Verschillendesokken: 'Wij hebben heel zijn huis van top tot teen aangepakt. Niet zomaar wat kussentjes.. gewoon echt alles aangepakt. Ik voel me thuis!'

*De naam Umaira is gefingeerd

Beeld: iStock