Van scheetjes laten tot samenwonen: na hoeveel maanden bereik je gemiddeld een relatiemijlpaal?

Na hoeveel maanden durven vrouwen voor het eerst een scheetje te laten in het bijzijn van hun lover? En na hoeveel maanden tonen vrouwen zich voor het eerst make-uploos aan hun vriend? En wanneer komen de grote relatiemijlpalen aan bod, zoals samenwonen en het krijgen van een kind? Wij hebben al deze relatiemijlpalen voor je op een rij gezet. Zo kun jij checken of jouw relatie een beetje gemiddeld is of juist lekker tegendraads.

Ieder stel heeft een ander tempo in de relatie. Dat is natuurlijk helemaal prima. Maar misschien vind je het stiekem wel interessant om eens te checken of jullie relatief snel gaan, of juist een beetje langzaam. Of misschien ben je wel benieuwd naar wat jullie volgende relatie mijlpaal is. Als je pas net bij elkaar bent, is het niet gek als je je weleens afvraagt wanneer je zijn ouders nou eigenlijk gaat ontmoeten, of wanneer jullie nou eindelijk een Netflix-account gaan delen. Read and learn!

Onderzoek naar relatiemijlpalen

Provident hield een onderzoek onder duizenden koppels. Zij werden ondervraagd over de mijlpalen in hun relatie en wanneer deze plaatsvonden. Provident heeft hier een lijstje met gemiddelden van gemaakt. Let op: het gaat hier om het aantal maanden na de eerste date.

De vrienden van je lover ontmoeten doe je na: 2,5 maanden

Voor het eerst zonder make-up bij je bae durf je na: 2,9 maanden

Je lovers ouders ontmoeten doe je na: 3,6 maanden

Stoppen met scheren doe je na: 4,5 maanden

Scheetjes laten in de buurt van je lover durf je na: 5 maanden

Je Netflix-wachtwoord deel je na: 6,2 maanden

De code van je telefoon deel je na: 7,2 maanden

Het wachtwoord van je computer deel je na: 7,4 maanden

De wachtwoorden van je social media accounts deel je na: 7,7 maanden

Het wachtwoord van je e-mail deel je na: 8,6 maanden

Je bankgegevens deel je na: 9 maanden

Samenwonen doe je na: 18,4 maanden

Samen een rekening openen doe je na: 22,7 maanden

Samen een huisdier nemen doe je na: 23,4 maanden

Samen een huis kopen doe je na: 27,6 maanden

Een kind krijgen doe je na: 30 maanden

Geen goed of fout

Deze onderzoeksresultaten zijn op z’n zachtst gezegd behoorlijk interessant. Sommige dingen doen we met z’n allen best wel snel. Zo wonen we na 1,5 jaar al samen en krijgen we na 2,5 jaar ons eerste kind. Ook onze wachtwoorden vertrouwen we heel snel aan onze partners toe. Maar als het om ons uiterlijk gaat, is het een ander verhaal. We doen er blijkbaar best wel lang over voordat we onszelf voor het eerst make-uploos willen laten zien. En onze benen scheren we het liefst ook nog een poos stug door. Ach, nogmaals: ieder z’n eigen tempo, er is geen goed of fout. Al trek jij gelijk bij je lover in en durf je pas na een jaar je lipgloss eraf te halen: you do you, boo.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Unsplash