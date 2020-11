Samenwoonplannen? Zo voel je je in no time thuis: 6 tips

Dankzij de pandemie belandden veel relaties in een soort snelkookpan. Samen in quarantaine gaan is een opstapje naar samenwonen, dus voor je het weet word je opeens iedere dag wakker naast de liefde van je leven.

Dat is heel gezellig, maar ook even wennen. Zeker als jij degene bent die bij iemand intrekt. Je moet je eigen territorium veroveren en allebei een nieuwe routine ontdekken (wie staat ’s ochtends als eerste onder de douche?). Het huis van je partner is nu niet meer alleen een fijn logeeradres dat je af en toe even kunt ontvluchten, maar ook jouw thuis waar je komende maanden meer tijd doorbrengt dan ooit.

We zeiden het al: da’s voor beide partijen even wennen. Met deze tips wordt jullie samenwoon-avontuur een succesverhaal.

1. Probeer samen van een oude plek een nieuwe plek te maken

Tackle meteen maar de grootste uitdaging: je partner ervan overtuigen dat het jullie plek moet worden, in plaats van zijn/haar plek met jouw spullen weggemoffeld in een kast of een opslagbox. Het is pas echt jullie plek als jullie allebei spullen hebben ingebracht. Zo’n project moet je wel een beetje stroomlijnen. Verdeel opbergruimte in de kledingkasten, zoek uit wat jullie dubbel hebben en doneer of verkoop oude spullen om samen iets nieuws te kopen. Misschien jeuken je handen om het huis meteen te transformeren met verf, posters en tierelantijntjes, maar overleg met je partner. Doe het samen, zodat de ander niet het gevoel bekruipt dat jij de boel compleet overneemt.

2. Breng je verwachtingen onder woorden

Het is niet sexy, maar om onenigheid en valse aannames te voorkomen kun je maar beter goed afspraken wat je van elkaar verwacht en wie wat doet. Wie kookt, wie doet de vaat? Dat hoef je natuurlijk zwart op wit vast te leggen, maar voer er wel een gesprek over. Vraag je partner ook hoe hij/zij de overgang voor zich ziet. Door te informeren naar de gevoelens van de ander laat je zien dat je je partner begrijpt en zijn gevoelens erkent.

3. Wees duidelijk over financiën en rekeningen

Wordt alles tot achter de komma gesplit of verdelen jullie de kosten naar rato? Bespreek al dit soort dingen al vóórdat je intrekt en wees daar open over.

4. Maak huisregels

Ook dit klinkt niet sexy, maar is wel essentieel om van het samenwonen een succes te maken. Het kunnen kleine dingen zijn als niet met de deur open plassen, maar ook grotere zaken als dat je na een werkdag graag een halfuur een boek leest zonder vragen of af en toe ook een avond in je uppie een serie wil kijken. Als je de intrekkende partij bent, is die grenzen en regels aangeven nog lastiger. Het voelt in die situatie toch al snel alsof jij degene bent die zich moet aanpassen. Dat is ook zo, maar niet minder dan je partner. Daarom geldt ook hier: bespreek dit allemaal vooraf zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

5. Check regelmatig even ‘in’ bij je partner

Dat is belangrijk om te weten of jullie nog steeds op een lijn zitten. Pols een beetje wat de ander van het samenwonen vindt. Toon compassie en ga hoffelijk om met de gevoelens van de ander wanneer hij ze met jou deelt. (Met andere woorden: schiet niet meteen in de gordijnen als je lief bijvoorbeeld toegeeft dat ‘ie moet wennen aan het feit dat hij nog zelden alleen thuis is).

6. Behoud een eigen leven

We weten het: je huis ontvluchten is in deze tijd niet makkelijk. Probeer toch regelmatig in je eentje of met een vriendin een wandeling te maken en weet ook dat het oké is om een avond je eigen ding te doen als je beide thuis bent. Samenwonen betekent immers niet dat je hoeft te vergroeien met de ander. Je bent nog steeds jezelf inclusief al je eigen hobby’s en doelen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.