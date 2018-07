Sandra: ‘Als mijn vriend ’s avonds thuiskomt, gaan we vrijwel altijd van bil’

In de rubriek Poezenalbum deelt elke week een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Sandra is 32 en werkt in de horeca. Sinds 2011 heeft ze een vriend, waarmee ze inmiddels drie kinderen heeft. In haar hele leven heeft ze dertig bedpartners en zes relaties gehad. Haar vagina noemt ze gewoon ‘vagina’.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Goedgemutst, al zijn we ongesteld. Een massage zou niet verkeerd zijn. Juist als het eigenlijk niet kan, lijkt het daar beneden wel meer te jeuken.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Als mijn vriend ’s avonds thuiskomt, gaan we vrijwel altijd van bil. Dat is niet elke avond, want soms is hij een paar dagen weg vanwege zijn baan als chauffeur. Voordat ik hem leerde kennen, heb ik als single veel geoefend. Met mannen en vrouwen, trio’s her en der. Je leeft maar één keer, toch? Mijn vriend heb ik ontmoet via vrienden. Voor hem was het direct raak, ik had een paar maanden nodig om aan het idee te wennen. Wel voelde ik me meteen bij hem op mijn gemak. Onze relatie is stabiel en ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Soms botsen we, maar dat is maar een paar keer per jaar. We hebben samen drie kinderen van zes, vier en drie jaar, maar dat heeft ons seksleven eigenlijk nauwelijks beïnvloed – al zijn we iets meer gebonden aan vaste tijden. Over het algemeen ben ik altijd in de stemming, dus hij kan er bij wijze van zo op duiken als hij zin heeft. Ik neem ook weleens het initiatief tot seks. Kusjes geven, kont knijpen, een beetje plagen: dat doen we de hele dag door. Ons seksleven is niet superspannend, maar af en toe zijn er uitspattingen. Dan hebben we seks in de auto, op de gang of op de bank. Ik probeer hem nog wat bij te leren over wat ik precies lekker vind en ontdek ook steeds meer wat ik wel en niet fijn vind. Daarnaast fantaseer ik geregeld over vrouwen. Ik heb mijn ogen niet in mijn broekzak zitten; ik kijk graag naar al het moois dat rondloopt.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘De ene periode één keer per week, dan weer een paar weken niet. Meestal zet ik een filmpje aan en ga ik eerst op zoek naar lesbische porno.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Ik kom niet zo makkelijk klaar als ik zou willen. En ik ben weleens onzeker over mijn lichaam, dat komt vooral door mijn overgewicht.’

Ben je monogaam?

‘Ik ben als puber weleens vreemdgegaan, en later ben ik vaak genoeg bedrogen. Karma misschien? Tegenwoordig ben ik monogaam. Ik ben dolgelukkig met mijn partner en wil dat zeker niet op het spel zetten. Mijn jagersinstinct heb ik echt naast me neer moeten leggen. Wel heb ik van mijn vriend toestemming om een keer seks te hebben met een vrouw.’

Welke bedpartner wil je niet meer tegenkomen?

‘Ik was ooit met iemand samen en tegelijkertijd smoorverliefd op een collega. Hij voelde hetzelfde voor mij, alleen was hij destijds verloofd. Hartstikke verboden dus. Toen ik met mijn vriend ging stappen, was die collega er ook. Dat wist ik van tevoren, dus had ik geen slipje aan gedaan. Heel stiekem heeft hij toen even gevoeld. We wilden zoenen, maar op het laatste moment stopten we. Vreselijk fout allemaal, zijn verloofde was ook nog eens in diezelfde tent.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik zou heel graag willen ontdekken hoe ik mijn g-spot kan stimuleren. En ik wil naar bed met mijn beste vriendin, op wie ik een kleine crush heb. Ze weet dat en staat ervoor open, dus we zullen zien.’

