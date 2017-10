Say what?! Meer dan een kwart van de vrouwen verkiest dít boven seks

Toegegeven: voor een goede serie op Netflix zijn we altijd te porren. We bingen heel wat af en grijpen ieder vrij uurtje om te zien wat er met de personages in onze favo series gebeurt. Maar dat meer dan een kwart van de vrouwen Netflix zelfs verkiest boven seks, daar staan wij toch wel van te kijken.

Uit onderzoek van Acties.nl onder 1.121 Nederlanders blijkt dat maar liefst 27 procent van de vrouwen liever een serie kijkt op Netflix, dan dat ze seks heeft. Voor mannen ligt het percentage op slechts 4,5 procent.

Ziek melden

Dat we ver gaan voor een serie, blijkt ook uit de overige cijfers. 2,9 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft zich weleens ziek gemeld om te kunnen Netflixen. Voor jongeren is dit percentage zelfs acht procent. Een afspraak verzetten omdat er een nieuw seizoen van een serie van start gaat, doen we ook gerust: 7,3 procent heeft dat weleens gedaan. ‘Denk hierbij ook aan het begin van een nieuw seizoen,’ zegt Vince Franke, een van de onderzoekers. ‘Ik weet dat een aantal van mijn vrienden voor het nieuwe seizoen van bijvoorbeeld Game of Thrones hun agenda vrijhouden.’ Zes procent heeft weleens een belangrijke afspraak gemist omdat ze aan het binge watchen waren. Oeps, leg dat maar eens uit.

Netflix & chill

Blijkbaar is de videostreamingsdienst zo populair, dat het zelfs als date-activiteit gezien wordt: maar liefst 36 procent van de ondervraagden vindt een avondje Netflix een volwaardige date. Onder jongeren is dit zelfs vijftig procent.

Bron Acties.nl | Beeld Shutterstock