Say what? Volgens onderzoek zijn vrouwen zonder man en kinderen gelukkiger

Voor je gevoel is de halve wereld verwikkeld in een relatie óf op zoek naar een partner. Toch vind jij het wel prima, dat single zijn. Raar? Welnee. Waar succes vroeger werd gemeten aan een baan, huwelijk en eventuele kinderen, blijkt dat allang niet meer van deze tijd.

Mentale en fysieke aandoeningen

Uit onderzoek van Paul Dolan, professor aan de London School of Economics, blijkt dat vrouwen zonder man en kinderen gelukkiger zijn. Vrouwen van middelbare leeftijd hebben meer kans op fysieke problemen en mentale aandoeningen dan single vrouwen. De getrouwde vrouw sterft volgens het onderzoek ook eerder.

Voor mannen geldt dit niet. Zij worden juist rustiger van een huwelijk. Een getrouwde man neemt minder risico’s, verdient meer en leeft langer.

Trend?

Waar single zijn vroeger een schrikbeeld was, is het tegenwoordig niet meer sneu of zielig. Relaties raken steeds meer ‘uit de mode’. We kiezen vaker voor onze eigen vrijheid, zelfstandigheid en ontwikkeling en willen zelf vorm kunnen geven aan ons leven.

Bron: Bedrock | Beeld: iStock