Wedding bells: Scarlett Johansson is getrouwd met Colin Jost

Scarlett Johansson is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt met haar verloofde Colin Jost. De twee gaven elkaar het jawoord in een intieme ceremonie.

Dat wordt bekendgemaakt door het goede doel Meals on wheels. ‘We zijn dolblij dat we bekend mogen maken dat Scarlett Johansson en Colin Jost afgelopen weekend in een intieme ceremonie, omringd door familie en vrienden, met elkaar getrouwd zijn.’

Doneren aan het goede doel

Het is niet voor niks dat de newly weds de eer lieten aan het goede doel om dit nieuws te delen. Het stel vroeg als huwelijkscadeau gasten een donatie over te maken aan Meals on wheels, dat maaltijden uitdeelt onder ouderen.

Scarlett en Colin lieten niet à la Kim Kardashian hun dierbaren overvliegen naar ene privé-eiland, maar hielden de ceremonie klein met alle lokale coronamaatregelen in acht. Het stel kondigde twee jaar geleden hun huwelijk aan in Saturday Night Live. Ook dat is niet toevallig: Colin werkt al jaren als komiek en schrijver voor de entertainmentshow.

Beeld: Brunopress