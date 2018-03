Scheten durven laten in bijzijn van je geliefde, maakt de seks beter

Verzin je liever een spoedboodschap die je ‘echt even moet halen in de supermarkt’ dan dat je in het bijzijn van je partner een scheetje laat? Je bent niet de enige. Natuurlijk bestaan er koppels die in elkaars bijzijn lucht laten ontsnappen met hetzelfde gemak als ze hoesten. Maar er zijn er genoeg die liever met buikpijn rondlopen dat dat ze een ‘pufje’ laten.

Zeker als je net bij elkaar bent, wil je je vaak nog van je beste kant laten zien. Dus een grote boodschap doen (op de wc dit keer), dat doe je wel ergens anders. Of je rolt ’s ochtends vroeg even je bed uit om water te drinken (of snel en tandenborstel langs je tanden te halen) om net wat frisser voor de dag te komen. Natuurlijk wordt dat allemaal wat losser naarmate je langer bij elkaar bent.

Belachelijk

Toch blijft scheetjes laten vaak een groot obstakel. En als je je relatie een beetje spannend wil houden, lijkt het winden in elkaars bijzijn niet de beste keus. Dat komt omdat we vanaf jongs af aan opgroeien met idee dat het not done is. ‘Lucht laten ontsnappen wordt gezien als vies en onaantrekkelijk. Kinderen worden er op school al belachelijk om gemaakt en worden voor schut gezet door leeftijdsgenootjes als ze een scheet laten in de buurt van het andere geslacht’ zegt psycholoog en sekstherapeut Shannon Chavez.

Betere seks

Een reden om het wel te doen? Seks kan beter worden als je je schaamte laat varen en een windje durft te laten als je partner in dezelfde ruimte is (en hij of zij het zal horen). Dat is namelijk een gezond signaal dat je je op je gemak voelt bij de ander, volgens Shannon. ‘Deze koppels hebben waarschijnlijk geweldige seks omdat ze zich niet schamen voor hun lichaam. Ze voelen zich op hun gemak in hun lichaam en met wat ze doen, genieten van verschillende soorten stimulatie en spelen met minder remmingen, angsten en onzekerheden.’

Binnenkort toch maar eens een klein pufje proberen om mee te starten?

