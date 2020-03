Schokkend: intimidatie bij Nederlandse abortusklinieken neemt toe

De intimidatie van zwangere vrouwen bij abortusklinieken in Nederland gaat onverminderd door en neemt op sommige locaties zelfs toe. Dat blijkt uit rondvraag van Het Humanistisch Verbond en feministisch platform De Bovengrondse. Samen trekken ze opnieuw aan de bel om de intimidatie bij Nederlandse abortusklinieken tegen te gaan.

Intimidatie bij Nederlandse abortusklinieken

Vorig voorjaar trokken ze aan diezelfde bel, waardoor de intimidatie van zwangere vrouwen bij abortusklinieken op de politieke agenda kwam te staan. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde toen voor bufferzones die opdringerige demonstranten op afstand moeten houden. Die zones blijken nu – een jaar later – niets te hebben geholpen.

Vele moties verder

“We zijn een jaar verder. Er zijn vele debatten gevoerd, moties ingediend, maar uit onze rondvraag in samenwerking met de Bovengrondse blijkt: er is niets veranderd,” aldus directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond tegen het AD. “De intimidatie bij abortusklinieken gaat onverminderd door en op sommige plekken is het zelfs toegenomen. Dit moet stoppen en daarom luiden we de noodklok.”

Utrecht, Rotterdam en Enschede

Ter illustratie: bij de kliniek in Utrecht is ondanks gesprekken met gemeenten en politie de intimidatie niet toegenomen. Ook in Rotterdam zijn de anti-abortus demonstranten nog steeds aanwezig. Daar is, zo schrijft het AD, zelfs een ‘hardnekkig groepje vrouwen’ bijgekomen. In Enschede nam het aantal demonstraties toe en in Amsterdam, waar voorheen geen demonstraties waren, was onlangs voor het eerst een betoging.

Ik stond erbij en keer ernaar

Werknemers van de klinieken zijn min of meer gedwongen om de, soms ‘zeer kwalijke en smakeloze uitingen’ zoals minister De Jonge van Volksgezondheid het vorig jaar omschreef, te laten gebeuren. ‘Die mensen zeggen dan dat ze daar niet als groep staan, maar als individu. En dat ze het recht hebben om iemand te adviseren. En ik kan ze niet bij hun nekvel pakken als ze zich niet houden aan fatsoensregels en afspraken,’ aldus directeur Gerrit Zomerdijk van Gynaikon Klinieken Rotterdam tegen het AD.

Noodklok

Naast het feit dat Het Humanistisch Verbond en De Bovengrondse nu de noodklok luiden, pleit ook PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen voor antwoorden en actie. ‘Als je naar een abortuskliniek gaat mag je niet geïntimideerd worden door demonstranten. De PvdA wil spoedig uitleg van de minister en wil dat hij onderzoekt hoe deze intimidaties strafbaar kunnen worden gesteld.’

Foto is van anti-abortusdemonstranten in Boise, Idaho, USA en niet in Nederland gemaakt.