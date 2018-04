Oeh no no: de one night stand is steeds minder in trek

Oh oh, is de one night stand-cultuur voorbij? Misschien niet officieel (een aantal van ons zijn immers altijd wel in voor een eenmalig vluggertje), maar recent onderzoek van Bumble spreekt onze opvattingen over online dating absoluut tegen.

Get ready to Bumble

Waar datingapps eerst vooral gezien werden als ordinaire vleeskeuring en middel om te scoren, lijkt er nu een verschuiving plaats te vinden. We nemen je even mee terug naar het begin. Na Tinder en Happn kwam er Bumble, een datingapp met als missie om de ouderwetse regels van het daten te veranderen. Op Bumble zetten vrouwen de eerste stap. Daarnaast wil de app een veilige omgeving creëren, zodat iedereen vol vertrouwen het (online) date-avontuur durft aan te gaan. Om dit te stimuleren komt Bumble regelmatig met interessante feitjes over (online) daten. Zo ook nu: 85% van de Bumble-gebruikers zijn op zoek naar een langdurende en betekenisvolle relatie. Dus niet zomaar een fling.

Steeds minder one night stands

Het onderzoek, dat afgelopen maart onder 5.367 Bumble gebruikers is uitgevoerd, geeft volgens Bumble’s eigen socioloog Dr. Cabino een accuraat beeld van het huidige date-klimaat. ‘85% van de Bumble-gebruikers is op zoek naar levenspartner of vriend/vriendin. Hierdoor staat Bumble niet bekend als ‘marktplaats voor one night stands’, maar als ontmoetingsplaats voor serieuze en langdurige relaties. Maar 4% van de mannen en minder dan 1% van de vrouwen op Bumble is op zoek naar een hookup.’

Ook voor (platonische) vriendschappen

Het aantal gebruikers van Bumble blijft stijgen en heeft haar core business zelfs uitgebreid naar Bumble BFF, voor nieuwe vriendschappen, en Bumble Bizz, voor je professionele relaties.

Zijn Tinder en Happn hiermee verleden tijd? We gaan het zien!

Bron: Bumble | Beeld: iStock