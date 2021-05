Game, set, match: zó schrijf je een ijzersterke Tinder-bio

Als je als single een jaar in liefdes-limbo hebt gezeten, is dít het moment om je online datingprofiel af te stoffen. De zon komt eraan, de terrassen zijn geopend en iedereen heeft zin in nieuw avontuur. Omdat dat avontuur meestal niet vanzelf komt aanwaaien, delen we hoe je met de bezem door je profiel gaat om de leukste matches op te duiken.

Als je uit bent op zoveel mogelijk matches, doe je er goed aan om vooral lachende foto’s van jezelf te laten zien. Blije gezichten worden 10% vaker naar rechts geswiped, foto’s met een huisdier krijgen 5% meer likes. Verder: ga niet los met filters, maar laat de meest authentieke versie van jezelf zien. Dat je een grote vriendengroep hebt is leuk, maar het gaat de potentiële liefde van je leven uiteindelijk natuurlijk om jou. Bespaar matches de moeite van uitpluizen wie op de foto jij precies bent en beperk groepsfoto’s tot een minimum.

Wees duidelijk

Dan een van de lastigste dingen: een Tinder bio. Als jezelf regelmatig op een datingapp vertoeft, weet je dat het hier nogal eens misgaat. Semi-lollige teksten, goeroe-esque spreuken… je moet er van houden, zeg maar. Wat je ook doet: blijf ook hier jezelf. Wees positief en duidelijk over wat je wil. Als je een vrouw bent die weet wat ze zoekt, kun je potentiële matches best een heads-up geven.

Specifieke aanknopingspunten

Met die heads-up bedoelen we geen lange eisenlijst. Je kunt echter wel een paar specifieke aanknopingspunten opnoemen. Bijvoorbeeld dat je iemand zoekt om álles op het MacDonalds menu mee uit te proberen of dat je iemand zoekt die lange wandelingen wil maken met jou en je labradoodle. Daarmee zet je de toon en reik je de ander meteen een ijsbreker aan. Of beter nog: maak een keer zelf de eerste move door te beginnen over iets wat je las in zijn of haar bio.

Het enige wat er dan nog op zit, is uit al die talloze matches die je ijzersterke bio je oplevert, te kiezen wie je het meest interessant vindt voor een real life date. Gelukkig is de lente pas net begonnen…

