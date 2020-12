Een aai, een speeltje en een snoepje. Fikkie is geliefd en zélfs zo geliefd dat we vaker ‘ik hou van je’ tegen onze viervoeter zeggen dan tegen onze eigen ouders (foei!). Dat blijkt uit een enquête van het tijdschrift Quest Psychologie.

Van de ondervraagden verklaart 35 % minstens één keer per maand de liefde aan zijn pluizenbol. Onze trouwe viervoeter staat daarmee op de derde plek. Helemaal onderaan staan di mama (26%) en di papa (17%). Op nummer 1 staat onze partner, 45 % van de Nederlands zegt maandelijks ‘Ik hou van je’ tegen zijn lief. Gevolgd door de kinderen mét een procent minder.

Nog even terug naar onze ouders. Waarom zeggen we zo weinig tegen de misschien wel twee belangrijkste mensen in ons leven dat we van ze houden? Volgens Floyd heeft dat te maken met de vanzelfsprekendheid. Onze ouders zullen altijd van ons houden, ons steunen en er voor ons zijn. Sterker nog: het voelt alsof ze er altijd zullen zijn. Ook al weten we dat dit niet zo is.

Minder stress

Wist je trouwens dat ‘ik hou van je’ zeggen niet alleen goed is voor de persoon waar je het tegen zegt? Hoogleraar Kory Floyd van de University of Arizona en collega’s ontdekten in verschillende studies dat het ook goed is voor jezelf om affectie te uiten. Het zorgt voor een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk, minder stress en een beter werkend immuunsysteem.

Side note: zeg niet tegen iedereen dat je van ze houdt. Hoe aardig de postbode ook is om jouw pakketje op tijd langs te brengen, bewaar het voor mensen die dichtbij je staan. Anders verliest het zijn betekenis. Behalve het letterlijk uitspreken, kan je het natuurlijk ook laten zien. Plant een kus op de wang van je lief, geef een dikke pakkerd aan je moeder of leg een briefje in de broodtrommel van de jongste.

