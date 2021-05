Lessen tussen de lakens: met deze app wordt het nog spannender in bed

Telefoons weg in de slaapkamer? Liever niet, want met deze hete app wordt het juist nóg spannender in bed.

Met de app Juicebox heb je een seks- en relatiecoach op je nachtkastje liggen. Je krijgt persoonlijk advies van een coach bij wie je terecht kunt met al je brandende seksvragen. Van hoe je over je orgasmeangst heen komt en wat je kunt doen aan seksdrive-verschillen tot seksuele identiteitsvragen en datingtips.

Een leuke bonus is dat de app een speciale functie heeft waarmee je je dirtytalk-skills een opkrikbeurt kunt geven. Je stuurt ‘Slutbot’ een berichtje en na het beantwoorden van een aantal basisvragen laat jij met een kleine beetje oefening je inner dirtytalker de vrije loop.

Hoe relaxter jij bent, hoe groter de kans op een orgasme. De audio-app Ferly, een soort sexy versie van de meditatie-app Headspace, helpt je hierbij. De app geeft praktische sekstips en helpt je te reflecteren op wat intimiteit precies voor jullie betekent. Je kunt kiezen uit tig erotische verhalen, informatieve artikelen over orgasmes en begeleide meditatie-oefeningen.

Handig is dat Ferly aangeeft of je naar iets kunt luisteren in het openbaar of niet (om ongemakkelijke situaties te voorkomen) en dat de inhoud van de app zich aanpast aan je voorkeuren wanneer je de items die je hebt beluisterd een like geeft.

Doe-het-zelven

Emjoy gelooft dat een orgasme the way to go is als je behoefte hebt aan wat meer ontspanning en ontlading. Ook dit is een audio-app waarin je erotische verhalen kunt beluisteren, maar het daagt je ook uit om de uitdaging met jezelf aan te gaan.

Zo zijn er minicursusjes waardoor je in dertig dagen meer bodypositive wordt of beter in het bespreken van je verlangens met je partner om het feestgehalte in de slaapkamer te verhogen.