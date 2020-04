Lessen tussen de lakens: Billenkoek 

Is de lust uitgeblust? Dan is het tijd voor billenkoek. Spanking is namelijk dé manier om het vuur in de slaapkamer weer aan te wakkeren.

Zo sla je er een slaatje uit

Uit onderzoek van seksspeeltjesmaker LELO blijkt maar liefst 84% van de ondervraagde stelletjes je voor te zijn gegaan. Zij probeerden spanking of impact play – zoals het in de wereld van BDSM wordt genoemd – al een keer uit tijdens een bedsessie. We kunnen dus wel stellen dat het een populaire seksact is, en dat is niet voor niks. Door spanking, een ander woord voor iemand een tik op de billen geven, komt er een cocktail van feelgoodhormonen vrij. Ook komt door de klap je bloed naar de oppervlakte van de huid, wat ervoor zorgt dat elke aanraking – al is ie vederlicht – intenser en fijner voelt.

Vederlicht of heavy metal

Mocht wat heftigere seks helemaal nieuw voor jullie zijn, dan kun je voor lichtere pijnprikkels altijd beginnen met een veer of satijnen sjaaltje. Toe aan zwaarder geschut? Gebruik dan een riem, zweepje

of paddles. Er zijn verschillende soorten materialen: satijn en imitatiebont voor de zachte aanpak en leer voor wie van harder houdt.

Fijn versus pijn

Voordat je begint is het slim een stopwoord met je sekspartner

af te spreken. Dat klinkt misschien een beetje heftig, maar het is belangrijk om in de slaapkamer de grens tussen pijn en fijn goed te bewaken. Laat je partner, of vice versa, zijn of haar handpalm gebruiken om je een lichte tik op je billen te geven. Wrijf na de tikken op de plek van impact om het intense gevoel te verlengen en rode plekken te voorkomen. Belangrijk is dat je tijdens een spanksessie blijft communiceren, dus vertel je partner precies hoe je het wilt en welke aanrakingen jij fijn vindt.

Van onderen!

Er zijn vier zones van de billen die je tijdens het spanken wilt raken: de bovenkant bij je rug, de zijkanten bij de heupen, de onderkant en het middelste, zachte deel. Seksexpert Tyomi Morgan stelt voor om vanaf de onderkant te slaan. Dat veroorzaakt namelijk trillingen, die je ook in je partybox zou moeten voelen en je helpen natter te worden. Perfect voorspel.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-2020-17. Dit nummer ligt t/m 28 april in de winkel of kun je hier online bestellen.