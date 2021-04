Let’s talk about sex: 21 feitjes over seks die je nog niet wist

Seks is natuurlijk altijd een leuk onderwerp om over te praten, vooral als je ervaringen met elkaar deelt en zo weer nieuwe dingen leert. Want er zijn altijd nog dingen die je niet weet. Daarom hebben we 21 interessante seks feitjes voor je op een rijtje gezet. Enjoy!

Het woord clitoris is Grieks voor goddelijk. Ithyphallophobia is de angst voor een erectie. Dat kan door een erectie te krijgen, een erectie zien of aan een erectie denken. De gemiddelde man heeft wel 11 erecties per dag! En dan ’s nachts nog eens 9 erecties erboven op. Een theelepel sperma bevat ongeveer 5 calorieën. En een zaadje van de man doet er ongeveer een uur over om 15 cm te zwemmen. Door tenminste een keer per week seks te hebben kunnen bij een man hartklachten verminderen tot 30% . Voor diabetes is dat tot 40% en beroertes zelfs tot 50%. Uit onderzoek is ook gebleken dat mannen met een actief seksleven vaak 80 jaar of ouder worden. Ongeveer 1% van de wereldbevolking behoort tot de a-seksuelen. Deze mensen voelen geen seksuele aantrekkingskracht tot zowel mannen als vrouwen. De geur van wijn kan ervoor zorgen dat mannen en vrouwen opgewonden raken. Het schijnt dat de geur van wijn vele menselijke feromonen nabootsen. Dit zijn de chemische stoffen die gedragsreacties bij mensen veroorzaken. Sperma schiet tijdens een orgasme met zo’n 45 kilometer per uur uit de penis. Tijdens een orgasme produceert een man ongeveer 1 tot 2 theelepels sperma. De gemiddelde man produceert in zijn hele leven ongeveer 53 liter sperma. Porno-actrice Lisa Sparxx heeft een wereldrecord verbroken in 2004. Zij had in 24 uur tijd seks met 919 mannen. Volgens onderzoek hebben de koppels in Griekenland de meeste seks. Zo’n 164 keer peer jaar. Gevolgd door Brazilië met 145 keer per jaar. Het wereldwijde gemiddelde ligt om 103 keer per jaar. De gemiddelde persoon is ongeveer 20,160 minuten bezig met zoenen. Dat is dus 336 uur, 14 dagen of twee weken. Tijdens een vrijpartij van 30 minuten actieve seks, kan een gemiddeld persoon wel zo’n 200 calorieën verbranden. Dat sportschoolabonnement kan ook wel opgezegd worden dus. Ongeveer 70% van de mannen weigert om te varen in de rode zee. Geen seks tijdens de menstruatie van hun partner dus. Het is dus geen fabel: het tepelorgasme bestaat echt. Vrouwen kunnen klaarkomen door het stimuleren van de tepels. Vrouwen die minstens een keer per week seks hebben, hebben een meer regelmatige menstruatie cyclus. Het orgasme van de man duurt gemiddeld 6 seconden. Die van een vrouw gemiddeld 20 seconden. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met koude voeten moeilijker een orgasme krijgen tijdens de seks/ Toch maar die sokken aanhouden dan. Mensen die slapen op hun buik met hun armen boven het hoofd hebben meer kans op seksdromen. Getrouwde mensen masturberen vaker dan mensen die nog vrijgezel zijn. Je huis is het grootste seksorgaan van allemaal, en je brein is het sterkste seksorgaan van allemaal.

Bron: FactRetriever | Beeld: GettyImages