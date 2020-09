So dangerous: deze plekken in huis zijn het gevaarlijkst om seks te hebben

Wat nieuwe spots proberen in huis kán ontzettend spannend zijn. Toch schuilt een ongeluk in een klein hoekje. Deze plekken kunnen dan ook behoorlijk gevaarlijk zijn om seks te hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van de Britse organisatie End of Tenancy Cleaning London. Zij zien héél veel kamers, omdat dit bedrijf is gespecialiseerd in schoonmaken. Maar dat is niet hoe ze tot deze conclusies zijn gekomen. Nee, nee, er kwam een heus onderzoek aan te pas. Wel 2.397 deelnemers gaven antwoord op de vraag op welke ongelukjes zij hebben gehad tijdens de seks.

Seks gevaarlijk

En ja, het gaat nog weleens flink mis. Wel 89 procent van de mannen en 49 procent van de vrouwen geeft aan wel wat blauwe plekken of meer te hebben overgehouden aan een stomende vrijpartij. Denk aan een behoorlijk pijnlijk hoofd (72 procent), last van je benen (61 procent), rug (58 procent) of heupen (49 procent) of een blessure aan de armen (38 procent).

Grote glijpartij

Ja, in de badkamer kan het heel erg hot and steamy worden, maar soms ook iets té glibberig. De meeste ongelukken vinden dan ook hier plaats. Sterker nog, 91 procent zegt weleens onderuit te zijn gegaan in de douche. Ja, au. Toch is dit geen reden om dan maar in bed te gaan liggen: voor drie op de vier mensen blijft de badkamer hun favoriete plek. Maar ook de keuken blijkt behoorlijk tricky te zijn. Wel 86 procent van de ondervraagden kreeg hier ooit een ongelukje, maar dat kwam dan vooral door alle scherpe voorwerpen.

Boem is ho

Nou zou je denken, op de bank kan verder weinig mis, toch? Nou, dat blijkt dus ook van wel, want bij drie van de vier ondervraagden gebeurde hier een ongelukje. Het veiligst? Misschien niet heel spannend, maar je bed blijkt uiteindelijk de beste keuze om blauwe plekken of erger te voorkomen. En hee, voor 96 procent is het ook gewoon de lievelingsplek om seks te hebben, dus waarom dan gevaarlijk doen?

