Het het hooikoorts seizoen is weer van start gegaan. Als je alle pilletjes al hebt geprobeerd en niet meer weet wat je kan doen om te stoppen met al dat gesnotter, is het misschien tijd om een nieuwe medicijn te proberen. Wetenschappers beweren namelijk dat seks dé oplossing tegen hooikoorts is.

Seks tegen hooikoorts

Ja, het staat er écht. Wetenschappers uit Iran beweren dat seks kan helpen om de symptomen van hooikoorts te bestrijden. Volgens hen kan het hebben van seks de bloedstroom naar de neus en ogen vernauwen. Hierdoor kan je verstopte neus blokkeren en stoppen je ogen daardoor met tranen. Een leuk én gratis medicijn? Kom maar door!

Onderzoek

Het klinkt wel te mooi om waar te zijn en misschien is dat het ook wel. Er moet namelijk nog meer onderzoek gedaan worden tot er echt duidelijk is of het daadwerkelijk helpt. Maar het kan geen kwaad om het uit te proberen. Wie weet helpt het wel en dan is het een typisch geval van een prachtige win-win situatie. Naast een leuke nacht ben je dan ook nog eens van je hooikoorts af.

Andere oplossingen

Mocht dit nou toch niet geholpen hebben en zoek je naar andere oplossingen om toch te stoppen met niezen, zijn hier nog wat dingen die misschien kunnen helpen tegen hooikoorts.

Het is meteen de meest rigoureuze – maar ook meest effectieve – maatregelen tegen hooikoortsklachten: blijf binnen en houd ramen en deuren gesloten.

Draag buiten een zonnebril tegen de pollen. Het houdt je ogen afgeschermd en zo komen ze minder snel in aanraking met die gehate pollen.

Wasgoed buiten drogen bespaart je wat knaken, maar het zorgt ook voor extra klachten. Want de pollen houden van wasgoed. Droog je was dus liever binnen.

De dokter heeft verschillende medicijnen tegen hooikoorts. Bijvoorbeeld een neusspray en tabletje als je af en toe klachten hebt, of een neusspray met ontstekingsremmer als je vaak hooikoortsklachten hebt.

Douche voor het slapengaan; zo was je je huid en haren pollen vrij. En over je bed gesproken, verschoon die ook vaker dan normaal.

Bron: Beautify | Beeld: Getty