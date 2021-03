Voor sommige een hele grote seksfantasie, voor anderen lijkt het misschien alleen maar maar een hoop gedoe: seks in de auto. Het is misschien wat krap en onhandig, maar kan ook heel opwindend zijn. Met deze tips ben je in ieder geval goed voorbereid op jullie spannende avontuurtje.

1. Zet je motor uit

Parkeer de auto op een veilige plek en zet de motor af. Tijdens jullie intieme moment heb je geen zin in ontploffende airbags of een hele luide motor.

2. Zonsondergang

Kies het juiste tijdstip. Bijvoorbeeld laat in de middag, als de zon onder gaat. Dan wordt het buiten langzaam donker en kan niet iedereen je zien zitten. Maar is het ook niet zwart-nacht zodat je elkaar niet meer kan zien. Het oog wil ook wat toch?

3. Shht!

Ook is het verstandig om de juiste keuze te maken als het gaat om de plek waar jullie de auto parkeren. Kies een stil plekje, dan heb je minder kans om betrapt te worden. En een kindvrije plek is ook wel handig. Parkeer dus maar niet naast de speeltuin.

4. Koude billen

Nog een goede tip: leg een t-shirt of een handdoek over de stoel. Het heeft meer voordelen dat je denkt. Vooral in een auto met leren bekleding. Met je blote billen op die leren stoel kan best koud zijn. Je bips blijft niet aan de stoel vastplakken en je hoeft de volgende dag niet de auto schoon te maken. Ideaal!

5. Spiegels

Misschien zullen er toch wel mensen zijn die voorbij lopen. Dat heb je liever niet natuurlijk. Let er daarom op dat de spiegels van je auto naar binnen gedraaid staan. Hierdoor heb je minder kans op inkijk en kunnen jullie ongestoord je gang gaan.

6. Stoelendans

Dan moeten we het nog even hebben over posities. De achterbank is natuurlijk de makkelijke optie. Maar als je hier liever wat spannender maakt is het ook een goede keuze om de bijrijdersstoel wat naar achter te schuiven en op zijn/haar schoot plaats te nemen. Lekker intiem en je kunt je ook nog eens extra stevig vasthouden aan de hoofdsteun. Pas alleen wel op dat je je hoofd niet stoot!

7. Beslagen ramen

Laat de ramen van de auto maar gewoon lekker dicht. Het blijft daardoor lekker warm in de auto, ideaal voor in de winter en het geluid van jullie genot wordt ook beperkt. Niet iedereen hoeft mee te luisteren als jullie van elkaar genieten toch? En die beslagen ramen bieden alleen maar extra bescherming tegen inkijk.

8. Lights off!

Een andere super handige tip is de lichten uit laten. Als je ’s avonds op de parkeerplaats staat met de lichten in je auto nog aan, weet je zeker dat iedereen kan meegenieten van jullie avontuurtje.

9. Sfeermuziek

Wat ook altijd fijn is, is een goede sfeer creëren. Met een lekker zwoel nummertje bijvoorbeeld. Scroll eens door de SLAM! Sekslijst. Staan allemaal heerlijke nummers in die de sexy sfeer naar jullie auto brengen.

10. Het dak op

Vinden jullie seks in de auto toch te krap? Seks hebben op het dak van de auto is dan ook altijd nog een optie. Is dat toch een beetje spannend? Kruip dan met zijn tweeën lekker onder een dekentje en probeer de ‘schaar-positie’ dan eens uit! En als je dan toch betrapt wordt, kan je altijd nog zeggen dat jullie gewoon aan het knuffelen waren.

