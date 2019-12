Lessen tussen de lakens: Welcome to the future

Dacht je dat je alles wel gezien had op seksgebied? Nee hoor, in 2020 wordt het nog heter en vooral: interactiever. Iemand zin om te spelen met de masturbator?

Let’s get digital

Sekspoppen en Virtual Reality (VR) klinken ons als muziek in de rode oortjes. Je zet een VR-bril op en waant je in een bepaalde seksuele situatie, vertelt seksuoloog Nynke Nijman. ‘Dit soort ‘digi-seksualiteit’ bestaat natuurlijk al langer, maar de techniek zal inhoudelijk verbeteren. Sekspoppen zullen realistischer worden, het zal steeds meer voelen alsof je met een échte partner seks hebt. De technologie zal in kwaliteit toenemen.’ Ja, in 2020 gaat dit een nóg grotere rol spelen in ons (seks)leven. Of nou ja, niet in ieders leven want het is alleen voor een specifieke doelgroep weggelegd: voor een sekspop leg je al gauw duizenden euro’s neer. Nijman: ‘Sekspoppen richten zich vooral op mannen die alleen zijn, stellen die een (soort van) trio willen hebben en mensen met een lichamelijke beperking. Vrouwen lijken er overigens minder affiniteit mee te hebben.’

Hightech masturberen

Ook seksspeeltjes-ontwerper Rianne Swierstra ziet nóg sneller, nóg technischer, nóg innovatiever terug in de sekstoys anno 2020. ‘We gaan dit jaar meer interactieve seksspeeltjes zien, zoals de masturbator: mobiel masturberen voor mannen. Via een app kun je een filmpje kijken en de seksuele handelingen die iemand op dat filmpje doet, voel je in de masturbator, waar de piemel inzit. Ook voor vrouwen kwam er dit jaar een mooi interactief speeltje op de markt, dat we meer zullen zien: een vibrator die je lover overal ter wereld kan besturen.’

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Hou je van chic, sensueel en spannend? Goed nieuws, want erotische feesten nemen toe. Nijman: ‘We willen meer en beter. Waren het eerst vooral grotere organisaties die dit soort feesten organiseren, nu zijn er steeds meer kleine partijen. De vraag neemt toe voor steeds exclusievere feesten: op uitnodiging, met een selectievere gastenlijst en een specifiek thema. Mensen die graag naar erotische feesten gaan, organiseren nu zelf dit soort feesten. Steeds meer stellen zien het tegenwoordig als een manier om samen de spanning op te zoeken: een soort van gluren bij de buren en lekker flirten, maar dan wel samen met je partner waardoor je dus niet vreemdgaat.’ Hoe meer feestjes, hoe beter, right? Nijman: ‘Ik zie het als een positieve opmars, zolang de kwaliteit gewaarborgd blijft.’

Iedereen wil backstage

Anale seks taboe? Niet meer! Nijman: ‘Er komt meer aandacht voor anale seks voor vrouwen én mannen. Steeds meer (heteroseksuele) mannen willen anale seks uitproberen omdat ze leren dat het niet per se gelinkt is aan homoseksuele contacten.’ De technologie speelt daar ook goed op in. ‘Eerder waren anale sekstoys vooral grove apparaten, nu komen er mooiere, subtiele speeltjes voor vrouwen én mannen.’

Your body is a temple

Duurzaam vozen? In 2020 gaan we het meer zien. Denk: vegan condooms en vegan glijmiddelen. Veel mensen zijn steeds bewuster bezig met hun lijf − en dus ook met lichaamsvriendelijke producten en duurzame seksspeeltjes. En dat is maar goed ook, volgens Nijman: ‘Uit onderzoek dit jaar bleek dat er steeds meer ongelukken met seksspeeltjes gebeuren. In veel erotische attributen zitten weekmakers; stofjes die niet lichaamseigen zijn, maar wel werden opgenomen door je lichaam. Er komt nu een richtlijn waar producten aan moeten voldoen.’ Better safe than sorry.

There’s more to explore

Penetratie de heilige graal? Voor veel mannen wel, vertelt Nijman. ‘Ze zien het vaak als het hoogtepunt van seksueel contact. Maar als er minder druk op de penetratie ligt, kan er meer aandacht komen voor andere manieren van mannelijk plezier.’ Hoe dan? ‘Gewoon met middelen die al bestaan. Bijvoorbeeld aftrekken met glijmiddel. Ik hoop echt dat deze trend gaat doorzetten. Niet alleen voor de man, maar ook voor de vrouw zal er dan meer plezier te behalen zijn. Veel vrouwen ervaren namelijk pijnklachten tijdens penetratie. Het zou een positieve invloed kunnen hebben om de druk van geslachtsgemeenschap af te halen.’

Orgasmes voor iedereen

Hot & happening: airpleasure. Air whut? ‘Een soort zacht stofzuigertje op de clit,’ volgens Swierstra. ‘Razend populair en het zal nog populairder worden.’ De Airpleasure original staat erom bekend dat vrouwen er ‘snel’ en ‘heftig’ mee klaarkomen. Steeds meer merken brengen er nu een uit. Goed nieuws, volgens Swierstra. ‘Zulke vibrators kostten eerst rond de tweehonderd euro, maar de makers realiseren zich nu dat niet iedereen dat kan betalen. Er komen nu steeds meer betaalbare designs die gelukkig niet ten koste van de kwaliteit gaan.’ Goed nieuws in de dure decembermaand.

Surprise!

‘In 2019 zagen we de adventskalender, maar nu groeit de populariteit van de subscription box,’ beweert Swierstra. ‘Wereldwijd hebben meerdere bedrijven het concept gelanceerd, en nu is het ook in Nederland verkrijgbaar.’ Je neemt een lidmaatschap op zo’n box en krijgt er elke maand of om de maand eentje opgestuurd boordevol sekstoys. Voordeel: je krijgt meer, voor minder geld. Swierstra: ‘Onderzoek wijst uit dat speeltjes vaker in een relatie worden gebruikt: het is een leuke manier om de boel spannend en verrassend te houden.’