Canadese infectiedeskundige wil dat je seks hebt met een mondkapje op

Misschien lijkt het je wat als je into rollenspellen bent, maar over het algemeen klinkt een mondkapje dragen tijdens seks allesbehalve sexy. Toch wil Theresa Stam, een vooraanstaande infectiedeskundige uit Canada, graag dat mensen dat doen.

Het veiligst is natuurlijk om met helemaal niemand naar bed te gaan, maar Stam snapt ook wel dat dit misschien wat veelgevraagd is. Daarom oppert ze in haar nieuwe adviezen dat niet alleen iedereen zoveel mogelijk afstand houdt, maar ook tussen de lakens de nodige maatregelen neemt.

Niet zoenen

“Seks kan gecompliceerd zijn ten tijde van Covid-19”, schrijft Stam (eerlijk mevrouw Stam: soms zelfs ook zonder pandemie, maar dat terzijde). “Vooral voor mensen zonder vaste partner of voor mensen wiens partner in de risicodoelgroep valt.” De kans dat het virus zich verspreidt via sperma of vaginale vloeistoffen is nihil, maar de kans wordt wel groter als je in de buurt van elkaars gezicht komt. Oplossing? Een mondkapje. Ook tipt ze sekspartners niet te zoenen, maar dat werd toch al lastig met zo’n kapje.

“Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen kunnen Canadezen genieten van fysieke intimiteit en er tegelijkertijd voor zorgen dat we het coronavirus verder onder controle krijgen”, besluit de infectiedeskundige. En wij vonden in de trein zitten met een mondkapje al benauwd…

Seksbuddy

Dan gaat het er in Nederland toch een stuk relaxter aan toe. In mei haalde het RIVM de buitenlandse headlines door te schrijven dat iedereen één seksbuddy mag hebben. Diezelfde week schrapte het instituut die term weer. “Het leek nu alsof wij mensen aanmoedigen om een seksbuddy te nemen, maar dat is niet het geval.”

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock