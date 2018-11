Seks op het werk: hartstikke goed voor je carrière

Een spannende fling met die leuke collega heeft meer voordelen dan je denkt: het houdt je scherp, je hebt zin om naar kantoor te gaan en je bent minder gestrest. Dus waar wacht je nog op?

Tekst: Amanda van Schaik

Zeurende collega’s, slaapverwekkende vergaderingen, veeleisende klanten… Tuurlijk, je vindt je werk leuk, maar er zijn van die dagen dat je minimaal vier koppen koffie nodig hebt voordat je productiemotor enigszins is warmgedraaid en je de stress het hoofd kan bieden. Zou het niet heerlijk zijn om élke dag fluitend naar je werk te gaan? Om op zondag al een kriebel van blijdschap te voelen omdat het morgen alweer maandag is? Dat kan. En je hoeft er niet eens voor van baan te switchen. De oplossing ligt binnen handbereik: maak een van je collega je minnaar. Dan wordt de maandag het hoogtepunt van de week, want dan zie je hem of haar weer. En die saaie meeting kom je makkelijk door met je flirt tegenover je. Die knipoog leukt de vergadering behoorlijk op – wat verdomd spannend! Net als die tong die even snel over zijn of haar lip gaat, die tong die je een uur eerder nog voelde toen jullie stonden te zoenen in de bezemkast. Overwerken? Ja graag! Reikhalzend kijk je uit naar een vluggertje onder de broeierige tl-lampen. Enthousiast voltooi je het ene na het andere project op sublieme wijze, je wilt immers een goede indruk maken op je kantoorhapje. Een lastige klant aan de telefoon gehad waardoor je ego een deuk heeft gekregen? No worries, van een rendez-vous bij de waterkoeler knap je zo weer op.

Vozen in de kantoortuin

Dat de werkplek een broeihaard is voor liefde en seks, komt in meerdere onderzoeken duidelijk naar voren. Cupido heeft het maar druk met pijlen schieten in de kantoortuin: een op de drie werknemers heeft weleens iets met een collega gehad, blijkt uit een onderzoek dat vacaturewebsite jobbird.com hield onder vijfhonderd respondenten. En verwacht wordt dat het aantal kantooraffaires alleen maar zal toenemen. ‘Contact tussen werknemers buiten kantooruren verbaast niemand. De stap van een collegiale relatie naar een seksuele gaat tegenwoordig een stuk makkelijker dan in de tijd vóór internet en mobiele telefoons. De grens tussen werk en privé is steeds meer aan het vervagen,’ aldus Ria Harmelink, auteur van Seks op het werk. Je kunt er dus prat op gaan dat ook op jouw kantoor wordt gevoosd. En laat een werkfling nou goed zijn voor je carrière. Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over seks om je carrière een boost te geven. Je wil hogerop komen dankzij je kwaliteiten, toch? Het bed delen met een hoger geplaatst heerschap in ruil voor een promotie is uit de tijd. Een affaire kan je carrière op heel andere manieren een boost geven.

Je wordt productiever

Hoogleraar psychologie Stefaan Lievens schreef twee boeken over werkromances: Passie op de werkvloer en Van in team naar intiem. Hij concludeert dat een relatie op het werk de productiviteit van beide geliefden stimuleert. Uit de amoureuze escapades vloeien namelijk enthousiasme en energie voor het werk voort. Je brengt zo veel mogelijk tijd door op je werk. Ook snak je naar een positieve beoordeling van je collega/minnaar, omdat je een goeie indruk op hem of haar wil maken. Je doet extra je best, want je hebt iets te bewijzen. Namelijk dat het combineren van een kantooraffaire en je werkzaamheden best kan. De productiviteit van tortelduifjes schiet hierdoor als een malle omhoog.

Kijk maar naar Sophie (34), die door Ria Harmelink werd geïnterviewd voor haar boek. Sophie: ‘Lucas was al vijf jaar mijn leidinggevende en ik vond hem altijd wel een leuke vent, maar daar bleef het bij. Zeker omdat we allebei een relatie hadden, had ik nooit op een amoureuze manier aan hem gedacht. Na een reorganisatie maakten we lange dagen en deden we steeds meer samen. De vonk sloeg over en voor we er erg in hadden waren we aan het zoenen. We wisten dat we verkeerd bezig waren, maar er was geen weg terug meer. ’s Avonds doorwerken werd superspannend. De vergadertafel werd ineens heel opwindend. Het keukentje was ook favoriet. We voelden ons net pubers. Op het werk hadden ze niets te klagen, onze zakelijke productiviteit nam nog meer toe, we waren een goed geoliede machine. We hebben nog nooit zo veel verkocht als in die tijd. Uiteindelijk verlieten we onze partners voor elkaar en zijn we nu heel wat jaren en drie kinderen verder.’