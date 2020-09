Seks op de werkvloer? 1 op de 4 fantaseert weleens over een collega

Seksuele spanning bij het koffiezetapparaat? Het gebeurt vaker dan je denkt. 1 op de 4 heeft weleens gefantaseerd over een collega, blijkt uit een studie van het Belgische onderzoeksbureau iVox.

Het kantoor: de plek waar we ons voor de volle honderd procent op werk focussen? Nou, nee, blijkt uit een nieuw onderzoek. Gedachten willen weleens afdwalen naar wat meer spannende dingen. Seks, bijvoorbeeld.

Seks op de werkvloer

Volgens een rondvraag bij 1.000 Vlamingen heeft 37 procent weleens gefantaseerd over een collega. Bij 7 procent zat de sfeer er zo in, dat ze zelfs fantaseerde over seks met de baas. Gedurfd!

Verboden liefde

Fantasieën zijn maar fantasieën, maar daar blijft het niet altijd bij. 20 procent van de ondervraagden flirt weleens met collega’s,10 procent doet dat zelfs met klanten.

Liefde op de werkvloer

Eén op de drie is al verliefd geweest op een collega. Eén op de vijf heeft weleens gezoend met een collega en houd je vast: één op de zeven heeft seks gehad met een collega. Pikant feitje, in de helft van de gevallen was er spraken van een affaire, aangezien collega’s op dat moment een andere partner hadden.

Geheim

Een geheime romance? Niet altijd. Bijna de helft van de mensen kent collega’s die gezoend hebben. 11 procent zegt te weten dat hun baas seks heeft gehad met een van de collega’s. Oeps!

Slippertje

Wordt dat slippertje dan ook opgebiecht? Niet vaak. Ruwweg één op de tien vertelt zijn of haar partner over de (verboden) zoen of sekspartij. Dit leidt in 10 procent van de gevallen tot het einde van de relatie.

Seks op de werkvloer

8 procent zegt weleens van bil te zijn gegaan op de werkvloer. De favoriete plekken? Het bureau, het toilet en de kelder.

