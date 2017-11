Pornahemel: de vier beste sites op een rijtje

Met een slordige 260 miljoen sites bestaat zo’n 30% van het internet uit porno. Dat nog steeds wordt beschouwd als typische male pleasure. Ten onrechte, want ook voor vrouwen is goede porno (of porna) opwindend. Maar waar vind je die?

Dusktv is echt de pornahemel: hoogste kwaliteit, mooiste settings en mannen en vrouwen die er niet uitzien als gemuteerde of opgepompte sex-aliens. Kijk maar op dusktv.com en stream eens een lekker filmpje. Ze variëren van zwoel en romantisch tot ruig en kinky, maar altijd met gevoel voor schoonheid en, ook niet onbelangrijk, respect voor elkaar.

Toegegeven: op de allergrootste en bekendste pornosites is het niet voor iedereen goed toeven. Die adver-tenties en pop-ups zijn niet bijster vrouwvriendelijk en soms zelfs ronduit smerig. Toch loont het de moeite om even door te zetten. Youporn en Pornhub hebben namelijk categorieën als ‘Female friendly’ en ‘Romantic’. Zoek binnen deze categorie op dezelfde woorden, en sorteer de zoekresultaten vervolgens op rating in plaats van views. Dan vind je mooiere kwaliteitsvideo’s.

Een andere optie is om via Google te zoeken. Het voordeel boven zoeken via pornosites is dat je dan in elk geval geen lelijke advertenties en vieze beelden te zien krijgt waar je libido spontaan van instort. Zoek via Google gewoon eens op termen die jij wilt zien in video’s. Suggesties: romantic, porna, liefdevolle sex, passie, koppel, massage, sensueel et cetera. HD is ook een belangrijke om toe te voegen. Hoge kwaliteitsbeelden zijn vaak garantie voor kwaliteit van de inhoud.

De onbetwiste koningin op pornagebied is een Zweedse. Haar naam? Hoe toepasselijk: Erika Lust. Ze studeerde o.a. politieke wetenschappen en vrouwenstudies, tot ze in 2004 besloot: ik wil pornofilms maken. Films die vrouwen én mannen geil vinden, die sexualiteit, sensualiteit, én intelligentie uitstralen. Ze werden juichend onthaald. Inmiddels heeft ze een hele rij blue movies op haar naam staan, die je het best kunt omschrijven als porno-indie-arthouse. Kijk op erikalust.com en oordeel zelf.

Beeld istock