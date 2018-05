Seks je slank in 5 standjes

Sleur dat lekkertje de slaapkamer in, wurm je in deze standjes en verbrand honderden calorieën. Ze zeggen niet voor niets: a summer body is made in spring.

De zittende schommel: 400 calorieën per uur

Houden jullie wel van een spelletje? Maak dan van je slaapkamer een speeltuin en ga schommelen. Nee, niet op een echte schommel, maar met elkaar. Bij dit standje zitten jullie naar elkaar toe en leun je op allebei je handen naar achteren. Je kunt elkaar in de ogen kijken, maar hebt ook goed zicht op de actie tussen jullie beiden. Ook in bad doet dit standje het goed. En de calorieën vliegen eraf.

De Italiaanse kroonluchter: 912 calorieën per uur

Snel veel calorieën verbranden? Dan is dit standje jouw nieuwe favoriet. Al is er wel wat oefening voor nodig, want heel makkelijk is ie niet. De man ligt op zijn rug met zijn benen bij elkaar en jij ligt met je rug op hem. Vervolgens druk jij je met je handen en voeten naar boven en hang je dus in een soort brug boven hem. Til je heupen op en laat ze weer zakken. Hij doet hetzelfde, alleen in tegengestelde richting. Hoelang hou jij het vol?

Doggy style: 326 calorieën per uur

Makkelijk al seksend calorieën verbranden? Doe het dan op z’n hondjes. Daar verbrand je zo’n 326 calorieën per uur mee. Wil je er nog meer kwijt? Draai de rollen om: hij blijft stil en jíj gaat heen en weer.

De brug: 500 calorieën per uur

De brug wordt ook wel de omgekeerde doggy style genoemd, want in dit standje hou jij jezelf – als een brug – omhoog terwijl hij bij je naar binnen komt. Met een paar kussens in je nek lig je misschien wat comfortabeler. Niet alleen een goede work-out, in dit standje wordt je g-spot ook nog eens extra goed gestimuleerd, waardoor je sneller tot een hoogtepunt komt. Lekker, want een orgasme levert je nog eens 112 extra verbrande calorieën op!

Orale seks: 60 calorieën per halfuur

Oké, een halfuur pijpen of beffen is misschien wat lang, maar wissel halverwege en dan haal je die dertig minuten echt wel. Of nóg beter: standje 69. Een total body work-out waarbij je buikspieren, rug, heupen en benen worden getraind.

Dit verhaal komt uit VIVA 20. Deze editie ligt t/m 22 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: IStock