Seks voor het slapen én een fijne nachtrust: dat doe je zo!

Soms hebben we zin in seks, maar zijn we simpelweg te moe. Een drukke dag achter de boeg, slechte nachtrust of een volle werkweek – er is altijd wel een reden voor de herkenbare uitspraak: ‘vanavond even niet’. Zonde. Want seks is lekker en het zorgt voor een fijne nachtrust. Daar woedt een dilemma: of vroeg naar bed of toch nog even met je lover onder de lakens… Slaapcoach Mark Schadenberg tipt hoe je een ideale balans tussen deze twee activiteiten creëert.

Als je overweegt om je moeheid opzij te schuiven en lekker met je (seks)partner wil vrijen – is het belangrijk om op te passen dat je niet opeens nog maar vijf uurtjes slaap hebt. ‘Seks is plezierig, maar slaaptekort gaat weer ten koste van je plezier’, vertelt slaapcoach Mark Schadenberg. ‘Je libido daalt bij te weinig slaap, waardoor je seks drive minder wordt.’ Tegenstrijdig, maar dit laat goed het verband tussen seks en slaap zien.

What to do?

Maak naast seks, ook van slapen een prioriteit. Pak overdag een powernap. Een dutje tijdens daglicht zorgt voor meer energie, waardoor je in de avond meer zin hebt om actief te zijn.

Schadenburg adviseert om een avondroutine op te bouwen. Woon je samen met je partner, dan is het handig om hetzelfde ritme te pakken. Zo kun je de avond samen afbouwen en eindigen jullie – in bed of op de bank – met tijd voor elkaar.

Om jezelf ervoor te behoeden dat de uitspraak ‘vanavond even niet’ een mantra wordt – moet je weten dat seks niet altijd spontaan hoeft. We schreven eerder dat het ‘oké is om tijd te maken voor seks’. Dit beaamt Schadenburg: ‘Een seksdate in jullie agenda plannen voelt wellicht wat geforceerd en onromantisch, maar dat is nergens voor nodig – als je gaat uit eten, plan je dat ook.’ Good point, toch?

Je raadt het niet, maar: communiceer! Ben je bang dat de ander te moe is of geen zin heeft? ‘Maak het bespreekbaar!’, vertelt Schadenburg. ‘Door allebei jullie behoeftes uit te spreken en samen een betere slaaproutine te ontwikkelen, komt de seksdrive omhoog. Vervolgens is het aan jullie om er dan ook wat mee te doen.’

Houd voor jullie ‘momentje’ de telefoon, laptop, en tv buiten de deur. ‘Neem tijd voor elkaar. Ga knuffelen. Heb seks. Door deze intimiteit komt het liefdeshormoon oxytocine vrij. Dit zorgt ervoor dat je makkelijker en fijner in slaap valt.’ Good night!

Tekst: Sien Boonen | Bron: Vlam magazine | Beeld: Pexels