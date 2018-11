Seks in de VS: de meest absurde sekswetten van Amerika op een rij

Terwijl in Nederland door minister Grapperhaus gewerkt wordt aan een nieuwe zedenwet, leek het Ingeborg van ’t Pad Bosch van De Wereldwijven een goed idee om eens te kijken hoe het er voor staat met de zedenwetten in Amerika. En wat blijkt? In Amerika is echt niets te gek. Speciaal voor VIVA zette Ingeborg, die in de USA woont, de meest absurde sekswetten van Amerika op een rij.

In het land van de dubbele moraal waar geloof en vroomheid een grote rol spelen maar waar de pornoindustrie is uitgevonden, gelden echt de meest vreemde sekswetten. Sterker nog, de Verenigde Staten heeft meer wetten die seksueel gedrag reguleren dan alle Europese landen samen! Hoewel je waarschijnlijk voor de meeste hiervan niet zult worden gearresteerd en veel wetten in jaren niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd, zijn sommigen nog steeds wel degelijk in gebruik.

Seks met een rodeo-clown

Stel, je neemt jezelf voor seks te hebben met een rodeo-clown in Massachusetts. Nou bedenk je dan nog maar een keertje, want daar zou je zo voor in de boeien geslagen kunnen worden. Heb je ooit ongetrouwde seks gehad in Idaho, of een vrouw in Michigan verleid? Doe maar niet…Beide acties zijn daar technisch gezien nog steeds illegaal. Heb je als man een snor? Ga maar niet naar Indiana, want het is daar verboden voor besnorde mannen om te kussen. Baard of een sik? Dat mag dan weer wel. En dames, er is ook goed nieuws! In Minnesota ben je beschermd door de wet tegen slechte adem van knoflook, uien of sardientjes. Huh?

Hoe idioot kan het worden?

Als je al denkt dat deze wetten bizar zijn? Lees nog maar even verder want het kan altijd gekker.

In Wisconsin mag je als man namelijk geen pistool afvuren terwijl je partner een orgasme heeft. Zie je het voor je? Al schietend naar het hoogtepunt? In Washington is het verboden om seks te hebben met een maagd, zelfs tijdens de huwelijksnacht. Wanneer dan? In Hawaï is het illegaal om in je zwembroek in het openbaar te verschijnen wat in feite alle badgasten daar op de lijst met ‘America’s most wanted‘ plaatst. In Californië, een nogal liberale staat zou je zeggen, mogen binnen een straal van 300 meter van de snelweg geen stuffed articlesdie eruit zien als borsten worden verkocht. Over de snelweg gesproken, in Kentucky mag een dame geen badpak op de snelweg dragen tenzij ze wordt begeleid door minstens twee politieagenten, wel in uniform neem ik aan.

Geen peniskostuum in het parlement

In Tremonton, Utah, mag je als stel geen seks hebben in een ambulance. Mocht het toch onverhoopt gebeuren dan word je als vrouw bestraft en komt je naam in de krant. De man daarentegen krijgt geen enkele straf. Maar gelukkig is het in Ames, Iowa, voor de mannelijke echtgenoot illegaal om meer dan drie slokjes bier te nemen als hij met zijn vrouw in bed ligt. In Nevada is het bij wet verboden om seks te hebben zonder condoom en mogen de leden van het parlement geen peniskostuum dragen wanneer zij bezig zijn met zaken voor het parlement. Wahat?

In Minnesota mogen mannen geen seksuele handelingen verrichten met een levende vis en in Newcastle, Wyoming, is het niet toegestaan om seks te hebben in de vriezer in de supermarkt. Het is toch om te gieren. Hoe specifiek het ook wordt omschreven. De bovenstaande overtredingen zijn dus daadwerkelijk een (paar) keer voor de rechtbank verschenen.

In de meeste staten van de VS zijn stijve piemels die zichtbaar zijn in het openbaar, ook al ben je aangekleed, bij wet verboden.

Vreemdgaan of een knipoog

En als je denkt dat je een gezagsgetrouwe burger bent, nou dan kun je het toch echt goed mis hebben. Want in Alabama is anale en orale sex tussen ongetrouwde koppels illegaal en in Georgia mag het helemaal niet. Ook al ben je getrouwd. Dat geldt overigens ook in Massachusetts. In Arizona is vreemdgaan nog steeds een ernstig misdrijf. Je kunt echter alleen vervolgd worden als je echtgenoot of -genote aangifte doet. Nou das een geruststelling zeg. En in Arkansas wordt overspel bestraft met een boete van $20 tot $100. In Colorado is het tegen de wet om seks te hebben met je echtgenoot als je in een rivier of beekje aan het baden bent en in Idaho kan seks terwijl je niet bent getrouwd, nog steeds resulteren in een boete van 300 dollar of zes maanden in de nor.

In Colorado is het verboden om een slapende vrouw te kussen. Daar gaat het sprookje van Doornroosje. En in Alabama mag je een ‘kuise’ vrouw niet voor je winnen door middel van verleiding, bedrog, kunst, vleierij, of een belofte van een huwelijk. Hoe dan wel, vraag je je af? Dat is overigens niets vergeleken met de regels in Ottumwa, Iowa, waar je niet eens kunt knipogen naar een mooie dame met wie je ‘onbekend’ bent. In de meeste staten van de VS zijn stijve piemels zichtbaar in het openbaar, ook al ben je aangekleed, verboden maar in Louisiana is het weer volkomen legaal om ‘naakt’ een veld op te rennen als je maar geen wulpse bijbedoelingen hebt.

Condooms en seksuele voorlichting

In Maryland kunnen condooms alleen verkocht worden uit de automaat in winkels waar alcohol wordt verkocht en in Pennsylvania mag dat gewoon helemaal niet. In Texas mag je niet meer dan zes dildo’s in je bezit hebben en in Virginia is seks in je auto, waar die ook geparkeerd staat, een misdrijf. In Mississippi mag je seksuele voorlichting geven maar is het expliciet verboden te demonstreren hoe een condoom werkt… In New Mexico zijn topless barretjes een no-go maar in New York moeten seksshops 40% van hun ruimte vullen met pornofilms. Dat is toch ook wat! In Ohio is het illegaal voor een stripper om een klant aan te raken en inderdaad werd Stormy Daniels een aantal weken voor dit vergrijp gearresteerd.

Rare jongens die Amerikanen

Wat woon ik toch in een raar land. Ik wist al wel dat het not done is om tijdens dinertjes met Amerikanen te beginnen over seks, religie of politiek maar op de één of andere manier komt het in de wetgeving allemaal samen. De dubbele moraal spat er vanaf. Dagelijks word je in de VS geconfronteerd met seksuele misstanden en tegenstellingen. We hebben een president die op zedelijk gebied van alles op zijn kerfstok heeft, het is het land waar #MeToo haar oorsprong vindt, de porno industrie heeft hier een eigen ‘Oscar’, 1 op de 5 college-girls wordt nog steeds aangerand en seksuele voorlichting op scholen is echt een lachertje.

In Amerika is er zoveel mis en raar als het gaat om seksualiteit. En tuurlijk, Amerika is giga groot dus je kunt het land niet vergelijken met ons kleine kikkerlandje. Maar dan nog, het is zo 360 graden anders dan Nederland waar de rode lampjes nog steeds op de wallen branden, seksuele voorlichting op school en thuis een groot goed is, je door je ouders naar de dokter wordt gestuurd om de pil te halen en er gewerkt wordt aan een nieuwe zedenwet die we, net als in Zweden en Spanje, wel serieus kunnen nemen.

Over Ingeborg

Ingeborg woont sinds 2010 met haar gezin in New York. Ze schreef tot nu toe voor online platforms en tijdschriften, publiceerde de bundel Family Jansen Goes New York en werkte aan haar debuutroman Kroniek van een erfenis. Voor De Wereldwijven schrijft ze over vrouwen in de USA waar ongelijkheid, onrecht en seksisme maar ook vrouwelijke strijdkracht en energie dagelijkse kost zijn.

