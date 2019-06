Seksen voor de wetenschap: Maastricht University zoekt koppels voor sekslab

Wil jij de wetenschap een handje helpen en ben je daarvoor in staat uit de kleren te gaan? Maastricht University is op zoek naar stellen die de liefde willen bedrijven terwijl onderzoekers grondig bestuderen hoe dat in z’n werk gaat.

Een nieuwe studie moet aantonen hoe seksuele opwinding werkt bij stellen. Maar ja, omdat te kunnen onderzoeken zijn er natuurlijk proefpersonen nodig. Dus is Maastricht University op zoek naar mensen die willen seksen voor de wetenschap.

Geen steriele bedoening

Voor het onderzoek worden stellen samen in een kamer geplaatst om daar eens flink van bil te gaan. Om de ongemakkelijkheidsgraad iets te verlagen, is de ruimte ingericht als woonkamer. Het bevat de nodige sfeermakers zoals schilderijen, plantjes, een gezellig groen kleurtje op de muur en een computer waar porno op gekeken kan worden.

Elastiek vs. tampon

Om het opwindingsniveau te kunnen meten, wordt gebruik gemaakt van speciale tools. Voor mannen is er een elastiek die zij om hun piemel moeten doen. Vrouwen brengen een soort tampon in die meet hoe het er daarbinnen voor staat.

Tijdens de daad zelf gaat – dat dan nog net wél – netjes de deur dicht. Er is geen raam en er zijn ook geen camera’s. De onderzoekers kunnen dus niet letterlijk zien wat er gebeurt.

Onderzoek

Seksuoloog Marieke Dewitte leidt het onderzoek. Ze hoopt erachter te komen hoe mensen op elkaar reageren, en of de pieken die mensen in opwinding ervaren overeenkomen met die van de partner. ‘Bij veel seksuele problemen binnen relaties ligt de oorsprong in seksuele opwinding of het gebrek daaraan. Door daar meer zicht op te krijgen, komen we misschien ook dichter bij een oplossing,’ vertelt Marieke aan RTL Nieuws.

Wat schuift dat?

Last but not least: je hoeft niet met met lege handen naar huis. Naast een leuk verhaal op verjaardagen krijg je 50 euro vergoeding per koppel.

Het onderzoek start in september. Inschrijven kan via marieke.dewitte@maastrichtuniversity.com.